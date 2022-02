El Bàsquet Girona s’emporta una victòria ajustada contra el TAU Castelló (66-61), que no s’acaba decidint fins a l’últim moment, gràcies a un parcial de 10/5 a l’últim període i una cistella de Fjellerup a l’últim segon. Els gironins, que han comptat un partit més amb la baixa de Marc Gasol, encadenen la segona victòria seguida, que els evitar entrar de forma momentània a la zona de perill i seguir mirant cap amunt.

Els gironins van ser els encarregats d’obrir el marcador, amb una cistella de Sorolla pocs segons després de donar el tret de sortida, i van liderar el marcador durant gran part del primer període, arribant a assolir fins a 8 punts d’avantatge i destacant en defensa i en el domini del rebot. Distància que no tornarien a veure més fins als últims minuts de partit, i que els farien suar la samarreta de valent. Els visitants es van encarregar de retallar distàncies, ja al primer període, fins a atrapar els locals a 16 i posant-se després per sobre amb un tir de falta. Just sobre el xiulet final, però, Albert Sàbat anotava un triple que els permetia marxar de nou per davant, 19-17, amb l’eufòria a Fontajau pels aires.

El desencert en el triple gironí condicionava l’inici del segon període, i era David Rozitis, el pivot que abans havia vestit la samarreta del Girona, qui tornava a aconseguir l’empat. El joc gironí es veia condicionat per un parcial de 4/10, que va fer al TAU Castelló dominar el marcador, però no de manera definitiva. Després d’un estira-i-arronsa entre els dos conjunts, una cistella de Maximo Fjellerup i una recuperació de Karamo Jawara tornaven a posar els gironins per davant, amb un 31-27, que no seria suficient i acabaria revertint-se per un 31-34 per marxar al descans.

Amb els nervis a la grada a flor de pell, el tercer període seguia la mateixa dinàmica, amb els dos conjunts atrapant-se contínuament, amb un marcador molt disputat, i amb un balanç de 16/9 que deixava els visitants per davant per només un punt. Amb el darrer període esclatava l’eufòria a Fontajau, que ja es venia coent des dels primers minuts. Els de Jordi Sargatal agafaven una marxa més i gràcies a un parcial de 10-3, encadenant dos triples seguits, primer de Karamo Jawara i després de Josep Franch, es tornaven a posar per davant amb un avantatge de 8 punts. El TAU Castelló intentava tornar a atrapar els gironins, i ho feia fins a assolir el 63-61. Els últims segons de partit esdevenien així clau per decantar el marcador, i els gironins no fallarien la prova: un tir lliure de Vecvagars i una última cistella de Maximo Fjellerup acabaven donant la victòria als gironins, però no sense patir (66-61), i amb Josep Franch com a màxim anotador, amb un total de 17 punts.

El Bàsquet Girona demostra així que les tres derrotes seguides des de la patacada a la pista de l’Estudiantes, amb la lesió del president, els partits ajornats per la Covid-19 i la sortida de Robert Cosillas com a afegits, van estar només un sotrac i que el fet de guanyar el derbi al Joan Busquets (85-89) va ser la tornada al camí de la victòria. I amb un valor afegit: sense poder comptar encara amb la figura Marc Gasol sobre la pista. Ara, els gironins comptaran amb només 2 dies de descans abans de visitar dimecres la pista de l’Oviedo i confirmar encara més aquesta hipòtesi.