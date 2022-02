L’Olot va fer un cop sobre la taula guanyant el derbi a Montilivi (0-1), però sap de sobres que si vol l’ascens encara no té res fet. «Hem de seguir tocant de peus a terra i fent passos endavant», assegura Albert Carbó tot celebrant la importància de l’última victòria. El proper repte per seguir engreixant el coixí de punts que li permeten liderar la Tercera RFEf en solitari serà aquesta tarda contra la Pobla de Mafumet (16.30 h).

«Som conscients que ens tocarà fer un bon partit. Contra la Pobla vam patir la primera derrota de la temporada i també hi arribàvem amb molta confiança pels bons resultats. Hem d’afrontar-lo amb màxima humilitat i exigència, que és el que ens està portant sumar de tres en tres», valorava el tècnic. Aquesta vegada no podrà comptar amb Sergi Arranz perquè el davanter més determinant de la categoria, que és el pitxitxi amb 16 gols, està sancionat per acumulació de targetes: «Està en un estat de forma immillorable, però tenim una plantilla compensada per seguir fent gols. Buscarem altres perfils que ens ajudin en aquesta posició». També tindrà la baixa de llarga durada d’Albert Blázquez.

El filial del Nàstic és 12è amb 22 punts. «Sempre destaquen les individualitats i transicions», avisava Carbó.