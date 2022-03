El Sarrià obria ahir la segona fase de campionat, en què lluitarà per assolir la permanència a la Divisió de Plata, a la pista de l’Alcobendas. D’allà, el conjunt dirigit per Josep Espar en va marxar amb un gust agredolç. D’una banda, la derrota per 35-31; i, de l’altra, que tot i perdre l’equip va fer un molt bon paper i va lluitar per sumar els dos punts fins al final. Tot i que en la segona meitat els gironins van anar a remolc, van tenir l’oportunitat en diferents ocasions d’empatar (amb 26-25 o 31-30), però les accions d’atac no van ser prou bones i al final, els rivals, amb un parcial de 3-0, van sentenciar.

I això que l’inici va ser immillorable per un Sarrià i amb un Oriol Teixidor que va sortir embalat i va fer tres dels primers quatre gols de l’equip (0-4). Després va ser el torn de Guillem Lozano que, amb sis gols en els primers 30 minuts, va fer que el seu equip sempre anés per davant en el marcador fins a arribar al descans amb un avantatge de dos gols (14-16). Als gironins els sortia tot bé, en atac estaven inspirats, i en defensa no permetien accions fàcils als madrilenys.

Però si la primera meitat va tenir una tònica, la segona en va tenir una altra. Tot i mantenir el nivell a l’inici (15-18) l’equip dirigit per Josep Espar es va anar apagant en atac amb el pas dels minuts. Aquella claredat en els llançaments ja no es trobava i aquelles bones idees per deixar algun jugador sol, tampoc. Això ho va aprofitar l’Alcobendas per eixugar la diferència i posar-se per davant per primer cop quan s’havien jugat vuit minuts de la represa (20-19). A partir d’aquí, els locals sempre van anar per davant en el marcador, també perquè la defensa sarrianenca havia baixat el nivell. L’equip va encaixar 21 gols en la segona meitat, però tot i així es va mantenir ben viu fins, pràcticament al final. Fins i tot va tenir la possibilitat d’empatar en diverses accions. No es va aconseguir i l’Alcobendas ho va aprofitar per matar el partit amb un parcial de 3-0. Amb 34-30 i només dos minuts per acabar el partit quedava vist per sentència tot i el bon paper del Sarrià.