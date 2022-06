A Praga, on no va perdre en les seves dues anteriors visites davant una República Txeca que lidera el grup B de la Nation League, la selecció espanyola combat el cansament del final de temporada i busca un triomf amb el qual reaccionar a l’empat cedit davant Portugal a Sevilla, amb l’objectiu de recuperar les bones sensacions que no va tenir en al Benito Villamarín.

S’esperen rotacions del tècnic espanyol, que enyora a Pedri i la seva influència en el joc. La poca separació entre les dues primeres jornades de la Nations League convida als canvis. En defensa es perfilen com a titulars Dani Carvajal i Marcos Alonso als laterals, i Eric García o Íñigo Martínez al centre de la defensa, i compten amb moltes opcions d’entrar a la medul·lar tant Rodri com Koke, així com Dani Olmo al trident ofensiu.

Luis Enrique ha de decidir si mantenir a Gavi, que arrossega un cop al bessó, i donar continuïtat en punta a Álvaro Morata, després d’igualar davant Portugal els 26 gols d’Emilio Butragueño i entrar entre els cinc màxims golejadors de la selecció en la seva història, o donar l’alternativa a Raúl de Tomás a la recerca de més gols. També espera amb desig el seu retorn Ansu Fati, amb qui es manté la calma sense forçar la seva situació després de superar un calvari de lesions.

La República Txeca no va acusar la baixa del seu referent golejador, Patrik Schick, estrella del Bayer Leverkusen per estrenar-se en la màxima categoria de la Nations League amb un triomf davant Suïssa. La responsabilitat ofensiva la va assumir Jan Kuchta, del Lokomotiv Moscou. Al costat de Schick, són baixa davant Espanya per problemes físics els migcampistes Antonin Barak i Tomas Holes, tres de deu habituals que falten en un grup restaurat per a l’ocasió al qual tornen Jiri Pavlenka, Vaclav Cerny, Vladimir Coufal i Adam Vlkan.