L'argentí Leo Messi, ara jugador del PSG francès, va demanar recuperar amb interessos (3%) les retallades salarials imposades per la pandèmia, percebre un bonus de 10 milions per la renovació o rebaixar a 10.000 euros la seva clàusula de rescissió per renovar el 2020 el seu contracte amb el Barça, segons uns correus electrònics revelats pel rotatiu 'El Mundo'.

Entre les exigències per renovar per tres anys amb la possibilitat per part de Messi d'"una pròrroga unilateral", també hi ha l'admissió de la rebaixa d'un 20% del salari fix de la temporada 2020-21, que es recuperaria en els dos següents exercicis amb interessos anuals del 3%.

En els correus creuats entre l'expresident Josep Maria Bartomeu, el pare i representant de Leo Messi, Jorge; i els advocats de l'argentí, que publica 'El Mundo', també se sol·licita el pagament dels "bonus de fidelitat pendents de cobrament amb interessos".

Altres peticions són la disposició d'una llotja al Camp Nou per a les famílies de Messi i de Luis Suárez; el pagament d'un vol privat per Nadal per a la família de Messi a l'Argentina; o l'augment de retribucions en el cas d'una pujada d'impostos.

També es recull l'obligació de renovar el seu assistent, Pepe Costa; o la signatura d'un compromís per pagar a Rodrigo Messi, germà de Messi, les comissions degudes.

Aleshores (2020), Messi tenia un contracte de 74,9 milions d'euros i després de diferents negociacions, la possibilitat de renovar es va esvair. Va ser posteriorment quan el jugador va enviar, l'agost de 2020, un burofax sol·licitant al club la carta de llibertat.

L'argentí va abandonar el club blaugrana la temporada següent i va signar pel PSG francès, malgrat l'interès de l'actual president, Joan Laporta, de reconduir la situació.

El club qualifica les informacions de "filtració interessada"

El Barça ha expressat aquest dimecres mitjançant un comunicat la seva indignació davant el que qualifica "la filtració interessada d'unes informacions que formarien part d'un procediment judicial" per la publicació periodística en què es desvetllen les peticions contractuals de Leo Messi per renovar el seu contracte amb el club blaugrana l'estiu de 2020.

"El Club lamenta també que el mitjà es vanti d'haver tingut 'accés a una ingent quantitat de documentació i correus electrònics que estan en poder de la recerca del Barçagate' quan aquestes informacions i documentació encara no han estat compartides amb les parts", afirma en un comunicat.

El club blaugrana considera que l'article en qüestió "fa públics documents que res tenen a veure amb la instrucció del cas i el seu ús atempta contra la reputació i la confidencialitat del Club".

Per aquest motiu i "amb l'objectiu de protegir els drets del FC Barcelona, els serveis jurídics del Club ja estan estudiant les mesures oportunes a emprendre".