Pierre Oriola, fitxat el cap de setmana passat pel Bàsquet Girona, no debutarà diumenge a la pista del Betis (12.30). Ho confirma el tècnic Aíto García Reneses, que deixa clar que l’exblaugrana «tot just s’ha començat a entrenar i la seva incorporació ha de ser progressiva... ara està fent un 10%, després ha de venir el 20%, el 30%, i així fins que estigui a punt». En canvi, sí que té opcions de viatjar a Sevilla i estrenar-se aquesta temporada Jaume Sorolla, després de sis setmanes aturat per una fascitis plantar: «podria ser que el tinguéssim, però només fa tres dies que s’entrena».

Aíto fa la prèvia del partit contra el Betis, amb un to força baix, qui sap si pel pes de les quatre derrotes que acumula l’equip en l’estrena a l’ACB. Preguntat per l’estat anímic del vestidor diu que «és difícil de saber perquè això és un aspecte més individual», però assegura que a nivell col·lectiu el grup «ha entrenat bé» aquesta setmana, marcada per la debacle contra l’Unicaja a Fontajau. Sobre les seves paraules al final d’aquell partit, explicant que l’equip no havia fet el que havien entrenat, matisa que «això ens ha passat en moments puntuals, a la pista de l’Obradoiro i amb l’Unicaja, però en altres partits hem competit bé, i a la pretemporada també vam jugar al mateix nivell dels entrenaments. Tot plegat és una qüestió de concentració».

Sobre el rival, contra qui el Girona està obligat a guanyar per no veure’s amb un alarmant 0-5, el tècnic apunta que «serà dur, amb un Shannon Evans que ja va acabar la temporada passada a un nivell impressionant. Són un rival temible». «Ens hem de centrar en el que estem fent, la resta és ciència-ficció. No ens hem de preocupar pel calendari», afegeix Aíto quan li recorden que després de jugar a Sevilla, arriba l’UCAM a casa i s’ha de visitar el Palau Blaugrana.

Per la seva banda l’entrenador del Betis, Luis Casimiro, apunta que el Bàsquet Girona «té molts joves amb talent. Quan se senten amb confiança són capaços de competir contra qualsevol. I si hi sumes gent d’experiència com Gasol o Garino els fan un bloc compensat. Els resultats no em diuen res, són 4 partits».