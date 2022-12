Prkacin es guanya més minuts

La barrera de l’idioma havia servit a Roko Prkacin per esquivar el focus mediàtic des de la seva arribada al Bàsquet Girona el passat mes de juliol. Entre això, i que els seus primers partits amb l’equip havien estat més aviat discrets, la jove promesa croata va quedar al marge mentre altres companys com Èric Vila, Quino Colom i, per descomptat, Marc Gasol donaven la cara a les verdes i a les madures. Diumenge, però, l’aler pivot no va poder esquivar la zona mixta malgrat la dura derrota contra el Río Breogán a Fontajau (66-73). El motiu? El gran partit que va disputar anotant 16 punts, només un menys que el president, i obtenint un 12 de valoració juntament amb Maxi Fjellerup, per darrere Gasol (18) i Kameron Taylor (13).

Segons Aíto García Reneses, Prkacin va jugar «el seu millor partit» amb el Girona. «Per una part és una alegria perquè ha fet una millora, però encara l’han de fer altres jugadors», afegia. La implicació del croat s’ha vist recompensada amb la confiança de l’entrenador, deixant-lo a dins de la pista contra els gallecs durant més de 20 minuts per primer cop aquesta temporada. Excepte al partit davant el Cazoo Baskonia (95-68) en què va estar desconvocat, l’aler pivot havia participat a totes les jornades encara que amb una mitjana que rondaria els 10 minuts.

«Hem perdut. No vull comentar el meu partit perquè l’equip no ha donat una bona imatge en general», va excusar-se Prkacin. No obstant això, el croat sí que va reconèixer que «últimament em sento més còmode»: «M’estic adaptant i intento deixar-me anar fent el que ens demana l’entrenador».

D’altra banda, els resultats tornen a escapar-se i en els darrers partits els gironins han acabat perdent per la mala gestió dels minuts finals tot i tenir el marcador igualat durant la resta de parcials. L’enèsim exemple va ser contra el Breogán. «M’he equivocat en el triple de Bamforth. Assumeixo l’error, ha estat culpa meva. Després ens hem vist per sota i ha sigut molt difícil aixecar-nos. Amb un resultat tan igualat la balança podia caure cap a qualsevol costat. Teníem el partit, però aquesta acció en l’últim quart ha estat determinant», va comentar Prkacin. D’altra banda, Aíto va sortir a defensar-lo explicant que «hauríem d’haver fet un balanç defensiu diferent perquè eren Kameron o Maxi els qui l’havien de cobrir i no Roko».

Amb 20 anys, Prkacin és una de les apostes de futur del Bàsquet Girona. En referència a la joventut que hi ha a la plantilla, va lamentar que «no tenim tanta experiència com els veterans per afrontar segons quines situacions, però no crec que pugui ser una excusa sinó que simplement ens equivoquem com tothom». El croat considera que perquè arribin les victòries cal «entrenar i afrontar més partits»: «Ara som un equip diferent del de l’inici. Hem d’estar junts, només és qüestió de temps».

La millora individual de Prkacin ha d’anar en sintonia amb la resta de companys, com demana Aíto, perquè arribi a ser col·lectiva com més aviat millor. A poder ser davant el València, diumenge.