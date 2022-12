Un Bàsquet Girona sense idees en els moments decisius ha encaixat una dolorosa derrota contra un Breogán més intel·ligent (66-73). En un matx molt ajustat i amb avantatges molt curts pels dos equips, els d'Aíto arribaven millor al període decisiu i semblava que, fins i tot, es podien escapar amb un 61 a 54 a set minuts pel final. Però aquí ha aparegut un estel·lar Nenadic pels visitants, i els dubtes gironins en atac per acabar capgirant el resultat.

Les primeres avantatges van ser per un Breogán que va fer dubtar d’inici el Girona amb una defensa zonal (0-4), però els d’Aíto van tenir paciència per desxifrar-la i ràpidament van capgirar el resultat, gràcies a Prkacin, un rebot de Fjellerup i un contraatac de Taylor (6-4). Els gironins estaven intensos en defensa i sabien llegir els avantatges en atac per agafar la primera diferencia significativa, ara amb una cistella de Gasol després d’una pasada gairebé involuntària de Franch (13-6). El Breogán trencava el parcial amb tres tirs lliures, però el Bàsquet Girona estava molt còmode a sota el cèrcol i amb accions positives d’un gran Prkacin, i de Sorolla, a més d’un llançament de Taylor, s’escapava per 10 punts (19-9). Només a base de tirs lliures els gallecs es mantenien vius al final del primer quart (21-14).

El segon període no començava gens bé pel Girona, que veia com un Breogán ara més intens en defensa i amb les idees més clares en atac necessitava poc més de dos minuts per gairebé igualar el marcador (22-21). Aíto demanava temps mort, però no podia aturar el mal moment dels seus jugadors. Amb dos triples de García i Nakic els gallecs es posaven per davant (22-27), i havia d’aparèixer Gasol amb un 2+1 que no va poder completar des del tir lliure per aixecar els ànims de Fontajau (25-27). Els gironins es topaven una i altra vegada amb un dels seus principals dèficits, el triple. Acumulaven un 0/9 després del primer tir anotat per Taylor, i el Breogán ho aprofitava per aconseguir la màxima diferencia (27-33). Després d’un altre temps mort del tècnic madrileny, Gasol es posava l’equip a les espatlles i, ara sí, trencava la malastrugança des de més enllà del 6,75 després de rebot ofensiu (32-33). El canoner visitant, Scotth Bamforth, contestava amb un altre triple, però dos errors gallecs des de la línia i un fonamental Prkacin deixaven el desavantatge en només dos punts al descans (34-36). +

A la represa, els dos equips arrancaven intercanviant-se cistelles, però semblava que, per fi, els d’Aíto trobaven una mica de solidesa en el llançament amb triples de Gasol i Taylor que capgiraven el resultat. A més, Sorolla feia un bon treball en la pintura treient faltes i sumava tres punts des de la línia que donaven un mínim però molt valuós avantatge al Girona (47-44). El matx entrava en una fase de força imprecisions dels dos equips que va acabar afavorint més als gallecs, ja que van aconseguir deixar en gairebé no-res els bons moments del Bàsquet Girona. Amb un contraatac el Breogán es tornava avançar, però els de Fontajau arribaven al període decisiu amb sensacions positives gràcies a dos tirs lliures d’Oriola i una cistella de Gasol (55-52).

Arribava l’hora de la veritat i semblava que els d’Aíto sortien mentalitzats per sumar el tercer triomf de la temporada. Amb un parcial de 6 a 0 aconseguien un avantatge molt valuós de 7 punts (61-54). Era el moment ideal per trencar el partit i evitar patiments al final. Però va aparèixer un estel·lar Nenadic pels visitants, que sumat a l’ansietat ofensiva del Girona, capgiraven com un mitjó el partit (61-65). Marc Gasol donava esperançes amb un 2+1 enmig d’un atac caòtic i encenia Fontajau, i Prkacin tornava a donar la volta al marcador (66-65). Cada atac gallec transcorria enmig d’una cridòria ensordidora i donava la sensació que el Breogán ho notava, amb un atac molt espès. Però el Bàsquet Girona també se’n va contagiar, i en una serie d’atacs amb molts nervis i amb poques idees clares, ho posava massa fàcil perquè els de Lugo recuperessin el timó. Ho feien amb un triple del seu gran tirador Scott Bamforth a 40 segons pel final, després d’una badada defensiva imperdonable del Girona (66-68). Encara no estava tot perdut, però un nou atac estrepitós i una falta antiesportiva en la següent jugada acabaven amb qualsevol esperança.