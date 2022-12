Després de quatre derrotes consecutives, el Bàsquet Girona necessita reaccionar per no veure el panorama encara més fosc. El conjunt gironí no ho tindrà fàcil per trencar la mala dinàmica diumenge a València contra un rival dels forts de la categoria però que ve de perdre quatre partits seguits també entre Lliga i l'Eurolliga. Aíto García Reneses tindrà la baixa segura de Garino i té el dubte molt seriós de Quino Colom, amb problemes físics.

PREOCUPACIÓ "La normal. Cal continuar millorant. No només hem de treballar la tècnica ofensiva i defensiva sinó també la psicologia. Hem de ser més durs mentalment. Alguns ho són i a d'altres els costa més sentir-se segurs i motivats en alguns moments del partit". FINALS AJUSTATS "Hem perdut partits per la mínima on teníem moltes possibilitats de guanyar als darrers minuts i se'ns han escapat. Seria bo que si tornar a passar, tenir l'enteresa de mirar de guanyar-lo i que sortís cara". LA PLANTILLA "Continuem sense poder disposar de Garino i ja veurem si podem comptar amb Quino Colom, que no s'ha entrenat durant tota la setmana i ja veure si ho pot fer avui". EL PARTIT Els entrenadors sempre veiem el que ens perjudica. A nosaltres ens perjudica jugar només un partit a la setmana i al València ho fa disputar-ne quatre. Cada un té les seves dificultats. Això és difícil que canviï. El València té molt bon potencial i juga molt seriosament. Intentarem estar al nivell que fem als entrenaments cosa que no sempre aconseguim". REACCIÓ "Necessitem que l'equip sigui un equip, que parlin jugadors i entrenadors. N'hi ha que parlen molt i es comprometen molt. Així es com es fa un equip, assumint responsabilitats. Que continuïn i d'altres que entrin a la dinamica d'arrossegar en defensa i en atac i organització".