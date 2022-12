Victòria balsàmica de l'Spar Girona a Fontajau. L'equip de Bernat Canut s'ha imposat al Perfumerías Avenida en un partit ple d'emoció. Les catalanes, que han començat guanyant, però han perdut la davantera en el segon quart, li han donat la volta al partit en el tram final amb un últim quart exemplar (21-9). María Araújo ha estat la màxima anotadora amb 23 punts i 9 rebots.

Laura Cornelius ha obert el marcador tan bon punt ha arrancat el partit. El derbi és molt més que qualsevol altre duel de lliga i així ho indicava l'atreviment des del perímetre de les locals, que després d'un parell d'actuacions nefastes des del triple avui, per fi, ha trobat efectivitat. Les de Bernat Canut han sortit a mossegar i, contra tot pronòstic, han quallat una màxima diferència de 17 punts amb un altíssim percentatge d'efectivitat. Les castellanes han reaccionat de la mà de la dupla formada per Maite Cazorla i Silvia Domínguez per a tancar el primer quart per sota dels deu punts (28-21).

Maite Cazorla ha trobat un passadís per a encistellar i escenificar el primer pas de la remuntada. Les visitants han donat la volta al marcador després d'un parcial de 0-9 (28-30) i han noquejat a l'Spar. Les locals, amb una María Araújo (23 punts) estel·lar, han frenat la sagnia, però han desaprofitat l'avantatge inicial. Mariana Tolo i Mariela Fasoula s'han mogut amb brillantor en els seus respectius pals baixos i una penetració brillant de Maite Cazorla ha permès a les de Roberto Íñiguez marxar al descans per davant en el marcador (45-46).

Sílvia Domínguez ha capitanejat una remuntada de l'equip castellà, que amb un parcial de 2-8 ha escenificat la màxima diferència a favor de les visitants (47-54). Binta Drammeh ha escalfat el partit amb un triplàs que ha servit per despertar al seu equip. El ritme d'anotació ha baixat i l'Avenida ho ha aprofitat per a imposar-se a poc a poc fins a aconseguir una diferència de set punts (55-63).

Un parcial de 4-0 de l'Spar Girona ha permès retallar distàncies a les locals i Roberto Íñiguez no ha esperat per a frenar el partit. Les visitants han dormit el partit, estenent les possessions al màxim, però les gironines han sobreviscut i han despertat de la letargia per a posar-se a dos gràcies a un triple in extremis d'Irati Etxarri (66-68). Tolo ha empatat el partit amb un tir en suspensió i tot seguit, Gardner i Tolo han donat la volta al marcador (72-68) amb tot just un minut en joc. Fasoula ha retallat distàncies des del tir lliure, propiciant un final taquicàrdic amb les locals guanyant de tres amb 19 segons. Mariana Tolo ha situat el 74-69 en el marcador i una Silvia Domínguez imperial ha posat l'emoció a flor de pell amb un triple que ha ajustat els comptes, però era massa tard. Gardner ha sentenciat des del tir lliure (76-72).