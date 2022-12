La RFEF va autoritzar que l’eliminatòria de setzens de la Copa del Rei entre l’Intercity i el Barcelona pugui disputar-se a l’estadi José Rico Pérez d’Alacant, segons va confirmat ahir el club alacantí a través d’un comunicat oficial.

L’Intercity va arribar a un acord amb l’Institut Valencià de Finances (IVF), propietari de l’estadi alacantí, i l’Hèrcules, en qualitat d’usuari de la instal·lació, perquè el Rico Pérez pugui acollir aquest esdeveniment de Copa previst per al dimecres que ve 4 de gener a partir de les 21 hores.

Gràcies a aquest acord entre els dos clubs alacantins, tots els posseïdors del carnet compromís de l’Hèrcules per a la temporada 2020-21 podran entrar gratis a presenciar l’eliminatòria entre l’Intercity i el Barcelona. Igualment, els abonats de totes dues entitats que no disposin d’aquest passi tindran un important descompte sobre el preu de l’entrada per al públic en general.

Després del consentiment de la RFEF perquè aquest partit de Copa del Rei es traslladi de l’estadi Antonio Solana, escenari habitual de les trobades l’Intercity, al Rico Pérez, el club que presideix Salvador Martí va voler «agrair a l’Hèrcules i als seus dirigents la predisposició perquè el coliseu mundialista, amb capacitat per a 30.000 espectadors sigui l’escenari d’aquest partit de Copa del Rei».

El Barça iniciarà la seva aventura a la Copa davant el conjunt de Sant Joan d’Alacant que milita al Grup 2 de Primera Federació, categoria en la qual va ascendir la temporada passada. En l’actualitat, l’Intercity se situa en posicions de descens. En aquesta edició de la Copa, l’Intercity va eliminar al Mirandés en la segona ronda.

Mentrestant, l’equip de Xavi Hernández es prepara per al derbi contra l’Espanyol. Ousmane Dembélé, que tenia uns dies més de permís del club, va reincorporar-se a la feina després de la seva participació al Mundial de Qatar per tal d’estar disponible per al tècnic blaugrana.