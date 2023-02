El Fontaxou d'aquesta setmana, el pòdcast de bàsquet del Diari de Girona que presenten Jordi Roura i Josep Guardiola, se centra en el bon moment de l'Spar Girona, que ha arribat a una nova aturada per les finestres FIBA havent reforçat el lideratge de la Lliga Femenina gràcies al triomf de dissabte contra el Casademont Saragossa, un rival directe (72-69). A més a l'Eurolliga l'equip de Bernat Canut té clares opcions d'arribar a quarts si guanya almenys un dels dos partits que li resten, contra Mersin i Perfumerías Avenida. Per altra banda el programa també analitza la derrota del Bàsquet Girona a la pista del Breogán, amb les declaracions del tècnic Aíto García Reneses després del partit. El Fontaxou d'aquesta setmana també reserva un espai per al seguiment de la Lliga EBA.