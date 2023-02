L’ascensió meteòrica de Kameron Taylor al Girona i als rànquings ACB

Habitualment, a Marc Gasol no se’l fa esperar. Però sempre hi ha excepcions. «Quan em va escriure a l’estiu per dir-me que volia que vingués a Girona pensava que m’estaven fent una broma. No podia ser que Marc Gasol tingués el meu número, de cap manera, així que vaig ignorar-lo. Després quan em va trucar el meu agent escridassant-me perquè fes el favor de contestar a Marc Gasol em vaig tornar boig. Llavors, va tenir la meva resposta en menys d’un minut», afirmava Kameron Taylor en una entrevista a Diari de Girona feta fa unes setmanes. L’escorta nord-americà està signant una temporada extraordinària i en les últimes setmanes encara ha fet un pas endavant més: s’ha col·locat cinquè en la classificació de màxims anotadors de l’ACB i és tercer en recuperacions. I d’això, Fontajau se’n beneficia.

Des del primer dia, l’entrenador Aíto García Reneses ha insistit en el fet que perquè l’equip creixi, tots els seus integrants han d’anar millorant individualment. Possiblement, Taylor és un dels que més destaca en aquest aspecte, tot i caure dempeus des de bon principi. Elèctric, espontani i amb una personalitat ben marcada, el nord-americà presenta uns números envejables, situant-se entre els millors de la Lliga en diferents aspectes. Sobretot, gràcies a les actuacions de les darreres jornades, en què el Bàsquet Girona ha deixat les posicions perilloses per adquirir un coixí tranquil·litzador: és tretzè amb set victòries i dotze derrotes.

70 punts en quatre partits

En la patacada a Breogán, va signar onze punts; contra el Barça, en va fer vint-i-tres; en el triomf a Granada, vint-i-dos; i en la pallissa al Surne Bilbao Basket, catorze. En definitiva, Taylor ha encadenat setanta punts en els darrers quatre partits de l’ACB.

Això li ha permès instal·lar-se com a cinquè màxim anotador del campionat, amb una mitjana de 14,5 punts per partit. El primer en la classificació és Shannon Evans, del València Basket, amb 18,1; seguit de Jerrick Harding, del BAXI Manresa, amb 16,5; Markus Howard, del Cazoo Baskonia, amb 15,8; i Dzanan Musa, del Reial Madrid, també amb 15,8. Taylor ha jugat 19 partits, amb una mitjana de 27 minuts, i té un encert del 38,5% en llançaments de tres, del 55,9% de dos, del 87,5% en tirs lliures i a banda té una mitjana de 3,7 rebots i 2,6 assistències per una valoració total de 14,1.

On Taylor brilla amb llum pròpia és en l’apartat de recuperacions, situant-se el tercer millor de l’ACB. El nord-americà en signa 1,6 per partit, les mateixes que Ethan Happ (Río Breogán) i Santi Yusta (Casademont Saragossa). Al davant, només hi té -una vegada més- Shannon Evans, que en factura 1,7 i Xabi López-Arostegui (València Basket), també amb 1,7. Taylor també és el cinquè jugador que més faltes fa, amb 2,9: dominen Fernández (Fuenlabrada), Vives (Joventut), Blazevic (Obradoiro) i Bertans (Betis).

Marc Gasol és el millor de la Lliga en rebots defensius

Si parlem de lideratges, és inqüestionable que a Fontajau qui mana en molts sentits és Marc Gasol. L’ànima del club també té un impacte estimulant en el campionat, ja que lidera la taula de rebots defensius, amb una mitjana de 5,3 per partit. De fet, Gasol és el quart jugador de l’ACB amb una valoració més gran, de 18,6. Al davant només hi té Shermadini (Lenovo Tenerife), Ante Tomic (Joventut) i Shannon Evans (València); els dos darrers, empatats amb Gasol. El de Santboi és el quart en taps, amb 1,3 de mitjana. El superen Tavares, Hlinason i Kyser. Hi ha president per estona.