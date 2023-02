Sergio González: «Ha estat un partit impecable»

L‘entrenador del Cadis, Sergio González, va declarar al final del partit d’ahir contra el Girona que havia estat «un triomf amb majúscules». El tècnic del conjunt gadità va assenyalar en conferència de premsa que el seu equip es va mostrar «des del principi molt agressiu, intens, competitiu sense pilota» i amb pilota, «eficaç per a superar línies». Els dos gols del Cadis van ser anotats per dos dels seus últims fitxatges, l’argentí Gonzalo Escalante i el balear Sergi Guardiola, davant el que González va indicar que «han de reivindicar-se». Sergio no va voler destacar a cap fitxatge en concret. «Són grans jugadors que venen a donar-nos solucions», va destacar l’ex de l’Espanyol.