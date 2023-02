Davant dels problemes, solucions. L’Spar Girona afronta demà un partit crucial per al seu destí a l’Eurolliga contra el CBK Mersin a Fontajau (20.45). El repte és majúscul per a l’equip de Bernat Canut que, si bé és veritat que va refer-se de la desfeta a València, en què va perdre el lideratge de la Lliga, amb una victòria diumenge passat davant el Gran Canària (85-66), també ho és que anímicament no travessa el millor moment. Les lesions han atacat la plantilla, disposant només de vuit jugadores a causa de les baixes de llarga durada d’Irati Etxarri i Nora Galve, i Binta Drammeh, que continua recuperant-se de la seva dolència. En conseqüència, dues jugadores del filial completaran la convocatòria i tenen molts números d’enfrontar-se al temible Çukurova de Roberto Íñiguez. Serà la primera visita del tècnic basc des que va deixar el Perfumerías Avenida i segur que tindrà ganes de revenja. Canut va guanyar-li la partida dos cops a Íñiguez en qüestió de deu dies quan el passat mes de desembre l’Uni va imposar-se al Salamanca tant a la Lliga (76-72) com a l’Eurolliga (74-48). Les rivals arriben amb d’altres noms amb passat a Fontajau com Laura Cornelius i Chelsea Gray.

«Afrontem el partit amb la responsabilitat de no poder tenir mals moments. Ens costaria aixecar-los perquè tenim poca rotació. Hem d’intentar ser constants per arribar a un final ajustat i tenir opcions de guanyar un molt bon rival», ha dit Canut. L’entrenador ha recordat que «el partit de Canàries ens va anar bé»: «Va ser una bona medicina després del partit de València, tot i que sabem que això és una altra història contra un equip potent que ens exigirà moltíssim. Les vuit jugadores que tenim disponibles més la Berta i la Mar, que possiblement, com ja saben, hauran d’entrar en certs moments del partit amb minuts de qualitat, haurem de tirar-ho endavant».

Canut ha insistit en no decaure, tot i que la situació a la infermeria sigui delicada: «És important convèncer mentalment a l’equip que no venen tres partits importants, sinó que en ve un: Çukurova. Ara mateix no tenim gent suficient com per pensar en tres partits. Pensar en el següent partit contra el Salamanca pot fer vertigen per tot el que carregaran les cames. Hem d’anar partit a partit. No és cap tòpic, sinó la realitat. Hem d’estar sòlides i bé per poder competir. Necessitem tots els esforços focalitzats en aquest partit que és el més important».

Sobre el joc de l’equip, ha comentat que «hem de ser sòlides al darrere perquè el rival té una capacitat d’anotació increïble»: «Així podrem generar els tirs i el següent pas serà assegurar el rebot, que ens donarà la garantia de poder jugar amb transició i córrer. És el què li agrada a l’equip. Jugar a camp obert és com ens sentim més còmodes».

En referència al Mersin, ha dit el següent: «És un àlbum de cromos que qualsevol nena vol tenir a la seva col·lecció. Des de les bases amb la Gray, Cornelius..., que els ha donat el joc europeu necessari. També hi ha Hayes amb un descarament enorme amb u contra u i capacitat per anotar de tres... Té un joc interior amb molta potència. És un equip equilibrat, amb molts punts a les mans, que hem de fer sentir incòmodes perquè prenguin males decisions sense donar segones opcions». El conjunt turc tindrà la baixa de Bonner.