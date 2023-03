El prestigi del Rally Motul Costa Brava

"Recordo, de petita, el significat del Rally Motul Costa Brava. El pare m'hi duia i ens quedàvem a qualsevol corba veient passar els cotxes. Era el Costa Brava! El Costa Brava!", s'escoltava, minuts abans de la presentació de la 71à edició. El Pont de Pedra de Girona ha sigut l'escenari, idíl·lic, d'un acte que obre la porta a la imaginació i, a la vegada, et transporta en un viatge per la memòria. Parlar del Rally Costa Brava és recordar les proves passades, els temps infinits, bocabadats, esperant que els protagonistes recorrissin, a tota velocitat, el punt en el qual t'estaves. Sense dubte, pocs esdeveniments esportius generant un consens semblant pel que fa a prestigi a les comarques gironines. Ho demostra una dada: en la competició que es farà del 16 al 18 de març s'ha assolit una inscripció rècord de 240 equips -seixanta més que en l'edició anterior-, un 60% dels quals estrangers i amb més de 60 dones participants. El Ral·li més antic de l'estat torna més fort que mai.

Tret de sortida als Àngels

"El cotxe que tenim aquí ens retorna setanta anys enrere. És el guanyador del primer Rally Costa Brava, el 1953", reconeix el president del Club Rally Clàssics Àlex Romaní, respecte al Seat 1400 aturat al Pont de Pedra. "No ens esperàvem tanta participació, hem hagut de limitar les inscripcions", afirma, afegint que la prova comptarà amb dos grans epicentres, Girona i Fornells de la Selva. "Serà espectacular, valdrà la pena". Com a novetat, aquest any el ral·li començarà dijous amb la presència dels participants de Velocitat, que faran la pujada al Santuari dels Àngels. Divendres es faran dues passades als trams dels Àngels, Santa Pellaia curt i Salions - Sant Grau, i dissabte, dues passades més a Osor, Collsaplana i Cladells. En total, 176 quilòmetres contra el crono, repartits en 13 trams (12 per als participants de Regularitat i Legends).

El Pàrquing del Pont de Pedret de Girona acollirà el parc tancat i els podis de sortida de dijous i divendres, així com l'arribada dissabte i el lliurament de trofeus. Per tercer any consecutiu, a més, el parc d'assistència s'instal·larà a Fornells de la Selva, en què es duran a terme activitats paral·leles, centrades al voltant de la zona 'village', amb oferta de restauració, 'food trucks', actuacions musicals, simuladors i exposicions de vehicles. El Ral·li inaugura la temporada dels Campionats d'Europa i d'Espanya de Ral·lis de Vehicles Històrics, puntua per als Campionats de Catalunya i inclou la categoria Legend d'exhibició.

Noms il·lustres

"Estem encantats de formar-hi part. Volem aproximar el ral·li a un àmbit molt més gran, com ho testifica l'aposta per #MotorDona", explica Sandra Iniesta, marketing manager de Motul Ibérica. En representació de l'Ajuntament de Girona i la Diputació ha pres la paraula M.Àngels Planas. "Girona viu un moment molt dolç a escala esportiva, però fa molt temps que estem a Primera Divisió. Aquest ral·li ho il·lustra. Tenim agrupacions de persones enamorades del món del motor, i poder-lo viure de primera mà, per a ells és fascinant i per a nosaltres, un orgull. Agraeixo que hagin escollit la nostra ciutat. I per fi està deixant de ser un tabú el tema de la dona: perquè el motor no és només cosa dels homes".

Els grans reclams per al públic són els pilots i les màquines de llegenda, com el Lancia Rally 037 de Miki Biaison, dos cops campió del món. Entre els noms propis destacats figuren Jacques Alméras (Porsche), Tony Fassina (Lancia Stratos), Marco Bianchini (Subaru Impreza), Valter Jensen (Ford Escort), Jean-François Berenguer (Ford Escort), 'Lucky' (Lancia Delta), la copilot Fabrizia Pons, Françoise Conconi, Tiffaney i Michelle Perlino i Fabienne Pommier i Jacqueline Casamayou.

Anna Caula, secretària General de l'Esport de la Generalitat, diu que "s'exemplifiquen els valors de l'esport, com el treball en equip. Perquè sense la feina de tots, no seríem aquí. L'esport genera salut i implicació al territori i Catalunya, en aquest sentit, és molt rica. La política crea imaginaris: l'esport femení no va arribar fa dos o tres anys, fa dos o tres anys que se'n parla. Nosaltres el que hem fet és visibilitzar-lo. Les coses no passen per casualitat, les hem d'empènyer. Hi hem de posar una dosi de passió". Serà un èxit.