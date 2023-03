Fa olor de copa de la Reina i l'Spar Girona ho sap. El conjunt català ha atropellat a un IDK Euskotren que, malgrat sortir amb ímpetu, no ha pogut competir amb l'energia de les locals -avui de nou entrenades per Laura Antoja per la sanció de Bernat Canut-. Les gironines han col·locat terra pel mig en una primera part impressionant (26-15) i han mantingut l'statu quo fins a la botzina final liderades per Rebekah Gardner (14) i Giedre Labuckiene (13). Fontajau ha viscut el debut de Cecilia Muhate, acabada de fitxar de Leganés, que ha quallat 2 punts i 7 rebots.

Partit de doble importància per a Spar Girona. Després de perdre Perfumerías Avenida en la pista de Movistar Estudiantes, la d'avui era una oportunitat d'or per a recuperar el segon lloc i les jugadores gironines l'han aprofitat. Amb una primera part insuperable liderades per les connexions en el pal baix amb Labuckiene i Tolo, les guipuscoanes han intentat reaccionar -sense sort- amb el tir exterior. L'encert de Cardaño i Dembele, no ha pogut impedir que el conjunt basc marxés per sota al descans (48-33). La segona part ha estat un vendaval. Spar Girona ha dominat tots els aspectes del joc i IDK no ha trobat arguments suficients per a combatre tal situació. Les jugadores de Laura Antoja han pogut descansar gràcies a la rotació que les benjamines Mar Ibern i Berta Ribas han proporcionat. El desencert en el tir exterior d'IDK (5/10 en T3) ha acabat de sentenciar el partit.