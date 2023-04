Biel Nadal marca als 16 anys el seu primer gol a l’OK Liga amb el Garatge Plana

Malgrat la derrota contra el Reus Deportiu (4-6), diumenge passat va ser un dia especial per a Biel Nadal i tot el projecte de base del Garatge Plana Girona. El jove jugador gironí, d’edat juvenil, va estrenar-se com a golejador a l’OK Liga amb només 16 anys després d’aprofitar una passada de Marc Vázquez per marcar el tercer gol de l’equip amb un xut creuat. El gol de Biel Nadal va ser una mostra més de la seva adaptació a la màxima categoria estatal i progressió a les ordres del tècnic Ramon Benito.

«Portava molt temps esperant aquest moment. Me l’havia imaginat, però va acabar sent una sensació única. No és normal marcar un gol als 16 anys», assegura Nadal. El gironí, que ja estava en dinàmica de primer equip des de la temporada passada i que enguany ha passat a formar-ne part com a membre de ple dret, explica que «sempre tinc en compte la meva joventut i sé que he de tenir molta paciència». «Si en algun partit no tinc minuts, he d’entendre-ho perfectament. Sense cap pressa. I amb molta tranquil·litat», afegeix.

Nadal valora la seva adaptació a l’OK Liga: «No és cap secret que el nivell és altíssim, per això és la millor lliga que tenim al país. Al principi va ser una mica difícil el canvi, però, per sort, els meus companys m’ajuden cada dia perquè el procés sigui més fàcil». També ho fa Benito. «És un jugador més a l’equip, que ho està fent bé i demostra que té moltíssima qualitat tot i que encara li falti desenvolupar el cos d’adult perquè només té 16 anys. Al final jo no regalo res, és ell qui s’ho guanya a pols», diu l’entrenador.

Nascut a Girona, Nadal va començar al club de ben petit. Tenia 4 anys. «Fa uns anys em semblava impossible arribar al primer equip, però en l’actualitat la base està pujant amb força. En Ramon ja fa temps que treballa amb nosaltres i amb nanos més petits perquè hi confia. A diferència d’abans, la gent del club ho veu possible. Continua sent difícil arribar al primer equip, però els jugadors som conscients que ho tenim més a prop si ens esforcem», reconeix Nadal. Benito ho corrobora: «La meva idea quan vaig arribar a Girona fa vuit anys era pujar gent de casa. Hi ha una fornada molt bona que puja i en Biel ha tingut la gran sort de jugar partits importants. Ha guanyat el Campionat d’Europa sub17».

Sobre la temporada que li ha tocat viure amb el Garatge Plana, que haurà de lluitar per la permanència en el play-out, Nadal explica que «la situació no és la millor, però si soc a l’equip és per ajudar i aportar»: «El que faci falta, tant dins com fora de la pista. Els joves hem de donar una empenta als jugadors que tenen més experiència amb les nostres ganes. Soc molt optimista amb el final de la temporada, igual que tot l’equip. Sabem que quan juguem bé i sense pressió som un equip amb les idees molt clares, que és sòlid en defensa. Som un dels equips que menys hem encaixat per darrere els tres primers. Ens costa marcar, però hi confiem. Ho traurem endavant». Per la seva part, diumenge passat va fer un pas més. «El gol em donarà un impuls a nivell personal», conclou.