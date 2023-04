La reacció era tan necessària com obligatòria. El triomf contra el cuer Fuenlabrada (85-60) va donar oxigen a un Bàsquet Girona que, quan ja pensava que ho tenia tot gairebé fet, es va complicar la permanència de mala manera amb cinc derrotes consecutives. La ratxa negativa va coincidir amb el retorn a la competició després de l’aturada per seleccions, un fet contra el qual Aíto García Reneses continua carregant, però a l’equip li faltava alguna cosa més. Per això, es va fitxar a John Jenkins. L’escorta nord-americà va debutar diumenge passat amb una aportació de 17 punts, sent el segon màxim anotador per darrere de Kameron Taylor amb 20.

«M’he sentit molt bé. Estic content d’ajudar l’equip per retrobar-nos amb la victòria, a més a més aquí a Fontajau. Tothom m’ha acollit molt bé tant al club com a la ciutat», va comentar Jenkins després del partit. L’escorta va quedar meravellat amb l’ambient del pavelló gironí: «L’afició és increïble. Ens ha donat suport en tot moment per donar-nos un cop de mà des de la grada». 🗣️ @JohnnyCashVU23: "Hola Fontajau" 👋



✔️ Debut amb el ❤️ gironí

✔️ Debut a 🏠 pic.twitter.com/QlN2UrxvxO — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 9 de abril de 2023 Qui també va mostrar-los el seu agraïment va ser Taylor. El jugador va mostrar-se eufòric amb el triomf i va compartir-lo amb alguns seguidors abans d’entrar cap als vestidors a dutxar-se. «M’encanten. Tant de bo poguéssim celebrar amb ells sempre», va dir. Per a Taylor, guanyar a l’últim classificat «no significa que sigui fàcil»: «Hem hagut d’estar molt concentrats perquè teníem pressió arran dels mals resultats. Necessitàvem guanyar. És un pas més cap a la permanència, però n’hem de fer més encara. Ens quedem vuit partits de lliga i haurem de lluitar en tots». El mateix pensava Pato Garino: «Necessitàvem canviar els aires al vestidor per tenir mentalitat guanyadora». Ara bé, l’aler argentí va fer autocrítica perquè en certs moments l’equip va afluixar -malgrat que la victòria estava més que assegurada. «Ha sigut un partit una mica travat. Podríem haver jugat millor, perquè el Fuenlabrada s’ha vingut amunt, encara que el més important era guanyar. Hem de mantenir la concentració en els quatre quarts», va advertir. Bàsquet Girona-Fuenlabrada: Resurrecció a fe de Taylor i Jenkins (85-60) La plantilla del Bàsquet Girona va seguir la pròrroga del Betis-Tenerife (80-76) amb un resultat que els va anar en contra. «Hem de preocupar-nos per nosaltres mateixos i això passa per guanyar. Tenim una setmana d’entrenament molt important amb doble desplaçament i seria bo guanyar-ne com a mínim un per estar tranquils». Es referia Pato Garino a la visita d’aquest dissabte al Joventut i a la de dimecres de la setmana vinent al Reial Madrid.