Queens League: Les reines demanen pas

«Ens ho prenem com una oportunitat molt gran, tant per nosaltres com pel futbol femení en general», diu Paula López. «A excepció del Barça, la majoria d’equips no tenen la capacitat ni les eines per tenir tanta repercussió. Per fi podem tenir visibilitat i donar-nos a conèixer. Hi ha molt talent desconegut», afegeix Ainhoa Díaz. Les dues, com la gran majoria, han vist en la Queens League Oysho un aparador per poder mostrar al món les seves aptituds per fer allò que més els agrada. Jugar a futbol. Sense distincions ni discriminacions. Amb tots els ets i uts.

El fenomen de la lliga de Gerard Piqué és una realitat. Ha vingut per quedar-se. Les proves que ha trencat els esquemes amb milions i milions de reproduccions. Després de l’èxit de la Kings League, ha arribat la Queens League. La competició de les reines que demanen pas. Diumenge passat va tenir lloc el Draft, a l’estil de l’NBA, per confeccionar les plantilles dels 12 equips que hi participen. Són els mateixos de la lliga per a homes, però formats per dones: no només jugadores, sinó que també hi ha presidentes, entre les quals hi ha streamers i influencers, entrenadores, fisioterapeutes, etc. Les protagonistes són elles.

Hi ha diverses representants gironines i exjugadores del Girona a la Queens League amb diversos càrrecs i funcions. A les banquetes, la jonquerenca Mireia Vera és l’entrenadora de l’Ultimate Móstoles de Noe9977 i DjMaRiiO mentre que Paula López, cosina d’Arnau Martínez i també exjugadora del club blanc-i-vermell, és la segona entrenadora del Kunitas -la franquícia del Kun Agüero i Morena Beltran- amb Ari Font al capdavant. En l’equip de l’exfutbolista argentí, han seleccionat a les jugadores Blanca Cros i Marina Peya. D’altra banda, en el Jijantas de Paula Gonu i Gerard Romero hi ha Neus Juncà i Ainhoa Díaz; en el XBUYER TEAM de Javi Ruíz i Eric Ruíz, Núria Llop; i en l’Aniquiladoras d’Espe i JuanSGuarnizo, Corina Durante. La portera palamosina Marina Barneda ha fitxat pel Porcinos d’Ibai Llanos.

«Vaig passar bastants nervis perquè no vaig ser triada fins a la penúltima ronda. Tenia ganes de viure una experiència completament diferent i nova en el futbol, més dinàmic, que ja és un boom abans de començar. A part que m’he retrobat amb excompanyes del Girona. Compartir-ho amb gent que coneixes és una motivació extra», assegura Neus Juncà. Nascuda a Breda, però com si fos una gironina més després de venir-hi a viure fa uns anys per estudiar a la Universitat de Girona, la defensa explica que compaginarà la Queens League amb el Cassà, on juga i entrena l’infantil B. «Una de les meves companyes em va animar a fer el vídeo. Ja he parlat amb el club i compaginaré els dos equips», apunta.

En el Jijantas, Neus Juncà ha coincidit amb la portera de Begur Ainhoa Díaz. «En un principi no anava a presentar-me -aquesta temporada havia deixat el futbol, tot i que fa mesos que s’entrena amb l’Estartit perquè ho trobava a faltar-, però els meus cosins em van insistir i hi soc gràcies a ells. Estic molt contenta de formar part del mateix equip que la Neus perquè ens coneixem bé i sabem com juguem. És una molt bona oportunitat, sobretot tenint el precedent de la Kings League. Serà mediàtic, segur. Diumenge pel Draft hi havia unes 360.000 persones mirant-nos... No són les 20 que normalment venen al camp», comenta Ainhoa Díaz. La begurenca valora el format en streaming: «Tothom hi té accés. Els partits es poden veure pel mòbil, no cal ni encendre la tele. El millor és que es dona prioritat a les noies en un contingut que cada cop és més popular». A les xarxes socials, ja té més seguidors que la Liga F.

Detalls que marquen

Paula López també valora aquest aspecte. «Són gent que aposta realment per nosaltres. Igual que els patrocinadors. Ens tracten més o menys com professionals i si ells donen la cara per nosaltres, nosaltres també donarem el màxim per ells», considera. En aquest sentit, la migcampista del Cornellà parla de la relació amb Gerard Piqué, Kun Agüero i companyia: «Són molt propers. Fan que ens sentim còmodes i els veiem com a companys més enllà de com a referents. Els tenim respecte perquè s’han guanyat la seva fama, però ens tracten com un més, amb naturalitat i ho fan tot més amè». L’extrem d’Olot Blanca Cros, que també està al Kunitas, recorda que, a més a més, hi haurà la jugadora número 12 (que es pot canviar cada jornada). «Si a la Kings League hi va anar Ronaldinho... A saber qui podem trobar-nos. No m’hauria imaginat ni en somnis jugar amb persones d’aquest nivell professional. Pots fer mil contactes», apunta.

Ainhoa Díaz adhereix: «Ens hem adonat que no estem excloses. La lliga és la mateixa que juguen els nois, ens han agafat a totes per fer-nos fotos individuals, entrevistes... Detalls que potser per ells són normals, però que per mi són nous. Mai ho havia viscut i sento que se’ns té en compte». El mateix pensa Blanca Cros: «No hauríem de sentir-nos més valorades del normal perquè ens tractin exactament igual que als nois, però malauradament en el futbol femení ens sentim així. Espero que sigui un punt d’inflexió en la transició perquè la gent s’enganxi al futbol femení. És un projecte que se segueix mundialment». La jugadora del Cornellà reconeix que «sumo a tot el que potenciï el femení i li doni visibilitat». «Mereixíem una oportunitat com aquesta», conclou.

La pilota començarà a rodar el pròxim dissabte 6 de maig amb la primera de les 11 jornades que hi haurà de lliga regular. Els primers vuit classificats disputaran el play-off el 22 i el 29 de juliol. Tothom podrà veure el nivell del femení.