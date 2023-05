Serà difícil aixecar-se d’un cop tan dur com aquest. A més d’un li va costar, fins i tot, dormir. El Bàsquet Girona va encaixar dimarts passat una desastrosa derrota contra el Betis a Fontajau (79-90) que encara ara costa d’entendre. La situació amb la qual ha topat l’equip d’Aíto García Reneses és imperdonable: s’han perdut 10 dels últims 13 partits i, en conseqüència, s’ha complicat de mala manera la continuïtat a l’ACB quan gairebé tothom ja la donava per feta. L’altre dia mateix se celebrava abans d’hora, una reacció coherent tenint en compte que els gironins guanyaven de 19 a l’inici del tercer quart (54-35). Un parcial de 0-24 en els últims 6:45 minuts, però, ho va canviar tot.

El final del partit ha sigut un desastre. És una derrota inexplicable que ens fa molt mal

«És inexplicable. Pocs cops m’he trobat en una situació així, encara menys en un partit tan important i decisiu per nosaltres. Això no pot passar. Ho teníem controlat, estàvem jugant amb intensitat i molt bé. Fins i tot, hem agafat quasi 20 punts d’avantatge... No entenc com hem deixat de jugar al que jugàvem. Hem parat de sobte. El Betis ha començat a anotar i apropar-se fins que ens hem quedat paralitzats. El final ha sigut un desastre. És una derrota que ens fa molt mal», lamentava Quino Colom.

Després del trist resultat, el Bàsquet Girona va deixar escapar la millor oportunitat que tenia per certificar la permanència. «No entenc què ens ha passat, de veritat. Hem d’analitzar ràpidament en què hem fallat i aixecar-nos de seguida», continuava el base andorrà. A part, el Granada sí que va fer la seva feina contra el Casademont Saragossa (71-68) per acabar de fer més grossa la ferida. D’aquesta manera, els andalusos (9) es van posar a només una victòria per darrere del grup que segueix en la lluita per la salvació on s’hi troben els d’Aíto García Reneses, Betis i Manresa(10). En aquest sentit, aquest dissabte hi haurà la final definitiva al pavelló Príncipe Felipe (18.00 hores). Si els gironins aconsegueixen superar les seves pors i imposar-se a un rival que té els deures fets, la continuïtat a l’elit estarà garantida. Si no, els quedarà una altra bala en el Betis-Granada que es disputarà a continuació (20.45 hores) amb la necessitat d’una victòria dels de Luis Casimiro.

«Volíem certificar la permanència de la manera que tocava, guanyant a casa i deixant enrere als rivals. En la situació en la qual ens trobem és innegable que mirarem els resultats dels altres partits que també ens poden influir. Tant de bo ens vinguin de cara. Tot i que tenim dos partits més i sabem que guanyant-ne un ho haurem aconseguit», va comentar Colom. El jugador va insistir en «aixecar-nos ràpid» per «tancar aquest capítol que ens ha tocat viure» i arribar amb les energies renovades a la pròxima oportunitat «en una pista on és difícil sortir-ne victoriós».