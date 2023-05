Un cop confirmada Laura Antoja com a entrenadora, l’Uni accelerarà les operacions que té obertes per configurar la plantilla 23-24. Lligada Laura Peña (La Seu), la següent serà Marta Canella, del Barça. L’escorta gallega, de 27 anys, va acomiadar-se ahir del club blaugrana, on ha jugat els darrers quatre cursos i s’encaminarà cap a Fontajau. En la seva estrena a Lliga Femenina, Canella ha signat 8’8 punts i 10’5 de valoració i ha estat internacional.