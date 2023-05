El Futbol Club l'Escala ha aconseguit, aquest dissabte a la tarda, l'ascens històric a Tercera RFEF com a campió de Primera Catalana. El conjunt que entrena Arnau Sala ha assolit la fita a l'antepenúltima jornada de lliga i sense jugar, després de veure com el Vic, l'immediat perseguidor, perdia davant el Parets (0-1). Aquest resultat fa que el duel de demà (12 h) dels escalencs contra el Caldes de Montbui, al Nou Miramar, ja sigui un tràmit.

Els blaugranes, líders des de la primera jornada, s'han mostrat com el conjunt més fiable de Primera Catalana, per davant de rivals com el Vic, el Granollers i el Figueres. Es tracta d'una gesta històrica pel club de futbol escalenc, amb 111 anys d'història, ja que mai ha jugat més amunt de Primera Catalana. A la propera temporada, a Tercera RFEF, el club presidit per Josep Costa "Pipa" s'enfrontarà a equips com l'Olot, El Prat o el Peralada, entre altres.