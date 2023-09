La Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha anunciat aquest dimecres que ha accelerat "els canvis previstos" en la seva relació amb les jugadores de la selecció nacional, publica una declaració de principis davant la nova etapa després de la reunió de la passada matinada, i expressa que "és conscient de l'absoluta necessitat d'iniciar una nova etapa i tancar la crisi institucional oberta" després de la victòria en el Mundial.

L'RFEF afirma en la seva nota que "és conscient de l'absoluta necessitat d'iniciar una nova etapa i tancar la crisi institucional oberta" després de la victòria de la selecció en el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, en la final del qual Espanya va guanyar a Anglaterra per 1-0.

Disculpes

Així mateix, mostra el seu suport "a totes les internacionals que estan passant per aquestes circumstàncies indesitjades" i reitera "les disculpes per l'ocorregut després de la victòria en el Mundial a cadascuna d'elles i, en particular, a Jenni Hermoso, immersa en una situació que ella no ha generat. Les secundarem sempre.

Per a la federació és "important assenyalar, davant els esdeveniments de les últimes hores, que en cap moment ha estat intenció de la RFEF aportar més soroll i pressió a les jugadores", i "lamenta profundament que així s'hagi considerat per la forma triada per a la convocatòria per als pròxims partits".

El dilluns la mogui seleccionadora, Montse Tomé, va anunciar la llista de convocades per als dos primers partits de la Lliga de Nacions, però les internacionals van fer públic un comunicat en el qual van tornar a mostrar la seva voluntat de no ser convocades.

"Bona governança, transparència i igualtat"

"Durant els últims dies hem reiterat el nostre compromís públic de fer canvis estructurals per a iniciar aquesta nova etapa, absolutament necessària, que respecti criteris de bona governança, transparència i igualtat", incideix.

Es refereix a la governança "com a rectitud en el maneig dels assumptes propis; un maneig independent, sense ingerències, autònom i decidit".

Referent a la transparència, l'RFEF la destaca "com a resum de la vocació i necessitat" d'obrir-se a la societat, perquè els "conegui i sàpiga" què fan, com ho fan i per què el que fan. "És el millor per al futbol espanyol", subratlla.

La igualtat és el tercer principi. "Una igualtat d'oportunitats per a tots i totes; una igualtat entre sexes i també entre els diferents actors i actrius del futbol. Igualtat que es resumeix en què totes i tots tinguem les mateixes opcions de gaudir del nostre esport de manera segura, lliure i aspirant sempre a les màximes cotes d'èxit".

La RFEF entén que les jugadores "necessiten sentir que la Federació és la seva casa, un entorn segur on mostrar la seva professionalitat i la seva qualitat esportiva ostentant el privilegi de representar a Espanya".

I creu que "els passos donats fins al moment" per la direcció actual de la RFEF "sempre han buscat aquest objectiu". No obstant això, la federació reconeix que no ha aconseguit fins aquest dimarts "crear un clima de confiança amb les internacionals".

"Hem accelerat els canvis previstos per la Federació i hem comunicat tant al CSD, com a les jugadores internacionals, aquesta decisió. El futbol espanyol mereix un absolut reconeixement, i tots els que formem part d'ell hem d'unir-nos per a aconseguir-lo", afirma.

Sánchez insta l'RFEF a assumir "els canvis"

Des de Nova York, el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha instat la Federació que assumeixi la "sèrie de canvis" que reclamen les jugadores de la selecció espanyola de futbol i que tant des de l'Executiu com "la immensa majoria de la societat espanyola" també secunden.

Sánchez ha defensat la necessitat de "desplegar" la nova Llei de l'Esport aprovada en l'anterior legislatura i que reflecteix, entre altres assumptes, la paritat en el Consell de la Federació Espanyola de Futbol, recordant que es va aprovar una "transitorietat" fins a l'1 de gener perquè es compleixi una "representació paritària que avui no existeix".

El cap de l'Executiu en funcions també s'ha referit a la reunió que va mantenir amb el president de la FIFA, Gianni Infantino, on li va transmetre que Espanya, Portugal i el Marroc estan treballant per a confeccionar una candidatura "sòlida i ambiciosa" de cara a albergar el Mundial de l'any 2030.

Sánchez ha explicat que va apuntar a Infantino que la Llei de l'Esport espanyola "incorpora principis" que abraça "majoritàriament la societat espanyola", com "la igualtat o la integració" de persones amb discapacitat.

El president ha apuntat que l'objectiu del Govern espanyol són les jugadores de futbol i també l'esport femení que, en la seva opinió, està rebent el suport del seu Executiu "des del primer minut i des de fa anys", especialment després de la crisi sorgida entre l'RFEF i les futbolistes després de la victòria en el Mundial d'Austràlia.