Molts espectadors a Montilivi capturaven a les pantalles dels seus mòbils la classificació de la lliga a Primera Divisió. El Girona acabava de guanyar al Mallorca per 5 a 3 amb un gran joc i era el líder momentani de la lliga. Per tal de dormir líders, els blanc-i-vermells necessitaven una ensopegada del Barça contra el Celta. Una premissa que s'ha complert durant molta estona a l'estadi Lluís Companys. Fins al minut 80, els homes de Xavi Hernández perdien 0 a 2 contra el Celta, però ha estat capaç en menys de minuts de remuntar el partit als gallecs amb gols de Lewandowski, per partida doble, i Cancelo. Un resultat que deixava sense la primera posició als gironins.

El Girona és ara segon classificat amb 16 punts, els mateixos que el Barça. La millor diferència de gols dels barcelonins (+10 en enfront del +9 dels de Montilivi) fa que estiguin al capdamunt de la classificació. Tant el Barça com el Girona poden perdre la condició de colíders si el Madrid guanya el derbi contra l'Atlètic de demà a les nou de la nit.