El Peralada respira alleugerit. El conjunt empordanès va sumar el primer triomf al camp de la Rapitenca després d’imposar-se per 0 a 2 amb gols de Dani Gómez i Padilla en els primers deu minuts.

Inici elèctric i clau del Peralada per assegurar-se els primers tres punts de la temporada. Els xampanyers es van avançar al minut cinc en una acció a pilota aturada. Iker Vázquez va servir la falta i Dani Gómez es va encarregar de marcar de cap. El duel milloraria encara més quan Padilla va fer la segona diana verd-i-blanca poc després. El davanter es va avançar a la sortida del porter local per enviar al fons de la xarxa una centrada d’Espuña. Encara abans del descans, Vázquez va estar a punt de fer el tercer amb un xut de camp propi.

La Rapitenca va sortir per totes a la segona part per mirar de retallar distàncies al marcador. Tot i quedar-se amb un home menys per l’expulsió de Verge al 62’, els de les Terres de l’Ebre van tenir ocasions per marcar. Díaz va veure com li anul·laven un gol. També com una falta seva acabava al travesser. Jona també va haver d’intervenir per salvar mals majors. Al final, però, els tres punts van marxar cap a l’Empordà.