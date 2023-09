El Bàsquet Girona ha tingut l'estrena somiada en la seva segona temporada a l'ACB. L'equip de Salva Camps ha guanyat a València (85-89) amb una posada en escena molt més engrescadora del que s'havia vist en la pretemporada. D'entrada el partit ja no ha sigut cap passeig militar dels valencians, com per exemple, el de l'any passat (104-69). Al contrari, ha sigut una batalla tremendament igualada, per moments, sobretot a la primera part, dominada amb relativa solvència pels de Salva Camps. Les coses s'han acabat igualant i, tot i això, els gironins han aconseguit sortir-ne amb la victòria, certificada als darrers segons per Juani Marcos, que ha rebut una antiesportiva a 3 segons del final, i un tir lliure d'Iroegbu. Han brillat en els darrers minuts Sorolla i Colom, però abans també Goloman, Susinskas, Iroegbu, Marcos i Pons. I tot plegat sense Markel Brown, que segueix lesionat.

Una cistella d'Iroegbu al límit de la posessió, quan quedaven només 3 segons pel descans, havia permés al Bàsquet Girona anar-se'n als vestidors per davant (41-42). Era merescut perquè l'equip de Salva Camps havia controlat millor el partit, fins aleshores, sobretot a partir del rebot i, en determinats moments, de l'encert en el tir. El Girona competia, que ja era més del que potser esperaven alguns, i no només això, havia arribat a sotmetre el València, dominant-lo de fins a deu punts després d'una cistella de Goloman (23-33) a l'inici del segon quart. El pívot hongarès, un dels destacats a la Lliga Catalana, ho tornava a ser; com Susinskas, amb dos triples, Pons, amb la seva intimidació, Marcos amb desvergonyiment, o Iroegbu, dirigint, anotant i agafant el rol de líder. En els primers deu minuts les coses havien reixit de valent: els gironins han anotat 27 punts, que s'han quedat en 15 en el segon. I tot i això el Girona es mantenia per davant, contra un València que no trobava mai les bones sensacions i vivia de la inspiració puntual de Jones, Harper i Puerto.

El Girona ha començat el tercer quart molt encertat, amb dos triples d'Iroegbu i un bàsquet de Goloman, que l'han mantingut per davant (46-50). Però la rauxa anotadora s'ha tornat a apagar i el ritme s'ha fet molt més feixuc.Touré ha empatat a 50 a menys de cinc minuts per tancar el parcial i Harper ha tornat a posar els locals per davant (54-52) a dos minuts de tancar el quart. El primer triple de Marcos (58-59) mantenia els visitants per davant al final d'aquest parcial, i Pons, també de tres, obria de la millor manera el darrer (60-62). El València hi posava cada cop més intensitat, però. Tres pilotes perdudes i un 2+1 de Pradilla, i dos tirs lliures donaven la màxima diferència al València (67-62) a 8 minuts del final, que el Girona ha sigut capaç d'eixugar, també. Goloman, amb un 3+1, tornava a posar els gironins per davant (67-68). A menys de cinc minuts del final Susinskas feia de tres el 73-75, i més tard Sorolla, que ha completat una molt bona actuació, anotava quatre punts seguits pel 75-79. Colom, amb quatre punts més, donava un +6 al Girona a 1.38 (77-83). S'ha entrat al darrer minut dos amunt (81-83) i Susinskas ha fet el 81-85. Puerto, a 38 segons, ha mantingut l'emoció (83-85). Marcos només ha convertit un tir lliure (83-86), tot seguit. Harper ha fet una cistella ràpida (85-86) i el Girona ha sentenciat amb una antiesportiva sobre Juani Marcos. El base argentí ha convertit els dos tirs lliures (85-88). Amb 2.5 segons per jugar i pilota, Iroegbu ha rebut una altra falta i ha tancat definitivament el duel (85-89).