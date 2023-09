L'Olot ha tornat al camí de la victòria. L'equip de Pedro Dólera ha superat a la Grama per 2 a 1 en un partit amb un descompte de la segona part boig amb un gol per cada bàndol. Els garrotxins sumen el ple de victòries al Municipal i se situen tercers amb set punts, només per darrere del Tona i l'Hospitalet que han guanyat els tres partits disputats.

Tornar a sumar de tres en tres era vital per un Olot que es vol fer fort a casa. Les sensacions a la Pobla van ser bones, però no van tenir el premi de la victòria. Avui, en canvi, el conjunt volcànic ha agafat la capdavantera ben d'hora en la primera ocasió de perill clara. La pilota parada ha funcionat, com ja ho va fer a la Copa Catalunya contra el Sant Andreu, i David Bigas ha avançat els olotins al minut 13. Barnils ha pentinat, Uri González ha donat continuïtat a la jugada i el lateral de Peralada ha culminat la jugada en gol. La Grama no ha intimidat a Batalla en el primer temps. L'Olot tampoc ha acabat de generar excessiu perill, però, Pedro del Campo, Marc Mas, i Maynau han avisat amb tres rematades desviades abans del descans.

Els colomencs han sortit més animats dels vestidors generant perill només començar. Padillo ha topat amb Batalla en una rosca perillosa. Mas ha replicat ràpidament, però Sergio també ha estat hàbil per evitar la segona diana local. Abans del descompte, Peris ha fregat l'empat per als visitants. Ha estat en l'afegit quan el partit s'ha tornat boig amb dos gols. Marco Gil, que no feia ni deu minuts que era al camp, ha marcat el segon per al conjunt volcànic aprofitant que Sergio havia pujat a rematar un córner a la desesperada. Sense temps per celebrar, l'Olot s'ha trobat amb un penal en contra. Kilian Villaverde, exjugador de l'Olot, no ha fallat des dels onze metres. Un gol que acabava amb la imbatibilitat de l'Olot a la lliga.