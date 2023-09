Girona, que enlluerna a la lliga de futbol, també vol fer-ho a l'ACB. Com són les coses. El calendari feia més por que una pedregada a Fontajau i després de dues jornades l'equip de Salva Camps, amb entrenador nou i vuit fitxatges per acoblar, ja duu dues victòries, mana a la classificació i guanya tranquil·litat per seguir creixent com a bloc. I aquesta credibilitat l'ha aconseguida posant sobre la pista el llibre d'estil que pregona l'entrenador. Un bàsquet ràpid, vistós, per moments espectacular, capaç de sortir victòriós de la Fonteta i de fer passar per l'adreçador el Gran Canària (88-64), vigent campió de l'Eurocup, aquesta nit a Fontajau. De 22 guanyava l'equip gironí al descans (52-30) després d'un primer quart espectacular a nivell ofensiu (32-15), i consolidar-ho en el segon. El domini del rebot defensiu, que per a Camps va ser una de les claus del triomf a València, ha tornat a donar rèdits al Girona, deixant sense resposta un Gran Canària que s'hi sobrevivia era gràcies a la inspiració de Bassas i Shurna en el triple. Un parcial de 8-0 a l'inici del tercer quart (60-30) ha acabat de rematar el partit per als locals, sota la mirada de Marc i Pau Gasol a la llotja, tot i que els canaris han acabat reduïnt mínimament la diferència.

Si a Montilivi les mirades les capitalitza Savinho, a Fontajau hi ha un nom que comença a estar en boca de tothom. Ike Iroegbu, un base amb doble nacionalitat nigeriana i americana que l'any passat perforava cistelles al Treviso italià, pot ser el gran descobriment de la temporada, si més no, en l'aspecte ofensiu, perquè si alguna cosa li va faltar l'any passat al Girona era un "shooter" com aquest. 17 punts va fer la criatura abans del descans, tot i apagar-se una mica a la segona part, trobant resposta a totes les defenses que li han plantejat els canaris i fent jugar l'equip a un ritme endimoniat, secundat per Marcos i Colom. Un altre nom propi és el de Gyorgy Golomán. Internacional hongarès, té bona mà des de fora i no s'arruga a dins. Iroegbu i Golomán, Golomán i Iroegbu, han capitalitzat l'arrencada del partit, que de seguida s'ha posat de cara pels locals (21-5 després d'un triple de Colom, 5/5 duia l'equip). El Gran Canària ha aguantat com ha pogut el ruixat però al final del primer quart perdia clarament (32-15). Al segon quart el Girona ha abaixat el ritme anotador (22 punts), però s'ha mantingut amb còmodes rendes per davant. A l'inici del tercer quart els locals han marxat de 30 (60-30) amb un parcial de sortida de 8-0, amb dos triples de Yves Pons i una esmaixada de Sorolla, que s'afegien a la festa iniciada a la primera part. El Gran Canària seguia espès, potser encara més, i Fontajau corejava MVP, MVP a un 2+1 d'Iroegbu que posava la diferència en +32 (64-32) a 6.12 de tancar el parcial. El Girona jugava a plaer i Pons era qui acaparava bona part del protagonisme ofensiu amb un parell d'accions especialment espectaculars (esmaixada i tap marca de la casa). Amb els locals eixalabrats i perdent pilotes en atac han reaccionat, mínimament, els canaris, que han entrat al darrer quart perdent de 26 (72-46). Han sigut deu minuts per acabar d'amortitzar el preu de l'entrada o l'abonament, amb un Yves Pons en mode desencadenat (una esmaixada seva pel 78-48 ha posat dret Fontajau), i el Gran Canària, tot i rebaixar una mica la diferència, pregant perquè el malson arribés al final. Fontajau ha acabat fent l'onada i l'equip es posa liderant l'ACB, qui ho havia de dir, abans d'afrontar la visita al Granada de diumenge i rebre l'altre cap de setmana el Reial Madrid en el primer gran partit de la temporada a casa.