La Guàrdia Civil està practicant aquest dijous una entrada i registre a les dependències del Comitè Tècnic d’Àrbitres a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) a la recerca de documentació del cas Negreira sobre presumpta corrupció, en el qual figuren com a imputats el FC Barcelona i els expresidents Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell. Un dels objectius d’aquest operatiu, acordat pel jutge de Barcelona Joaquín Aguirre, és recopilar informació per aclarir si qui va ser vicepresident de l’organisme arbitral, José María Enríquez Negreira, va afavorir el club blaugrana a l’hora de designar els col·legiats per als seus partits. El togat ha obert una nova peça separada per efectuar aquesta diligència i ha sigut declarada secreta.

Els investigadors consideraren necessari revisar, per exemple, les actes de les reunions del comitè tècnic en el qual va participar l’exdirigent arbitral ara imputat i que va cobrar, a través d’una de les seves societats o del seu fill, uns set milions d’euros en 18 anys. A principis del mes de setembre, el jutge Aguirre ja va anunciar que sol·licitaria a la Federació Espanyola de Futbol, a petició d’una de les acusacions, els qüestionaris realitzats pel comitè als professionals del col·lectiu arbitral, les seves contestacions, els missatges i comunicacions (fins i tot whatsaps) del comitè amb Enríquez Negreira i el seu fill. El jutge sosté en una de les seves últimes resolucions que hi podria haver una «corrupció sistèmica» al Comitè Tècnic d’Àrbitres i que s’havia «d’avançar en la hipòtesi relativa a la possible influència» que l’excol·legiat, «sigui directament o a través del seu fill», podria haver exercit sobre els seus homòlegs. Segons el jutge, el club blaugrana podria haver pagat «a un dels vicepresidents del Comitè Tècnic d’Àrbitres per dissenyar un determinat tipus d’arbitratge». Proposar els àrbitres En una altra interlocutòria, el togat recordava que el Comitè Tècnic d’Àrbitres és un òrgan que «s’encarrega de classificar tècnicament els àrbitres d’acord amb les corresponents avaluacions i proposar al president de la Reial Federació Espanyola de Futbol els ascensos i descensos» dels col·legiats, així com «proposar els àrbitres internacionals i designar els delegats-informadors als quals s’encomana observar i qualificar les actuacions dels col·legiats», aplicant, en el seu cas, «l’índex corrector», que «no atenia a criteris coneguts». El magistrat ha rebutjat que Enríquez Negreira exercís una funció «simplement representativa» i ha argumentat en les seves resolucions que el mateix investigat va reconèixer a la inspecció de l’Agència Tributària que es reunia a Madrid cada 15 dies per «revisar els informes que fan els àrbitres després de cada partit i puntuar-los» i en funció del resultat «l’àrbitre podia ascendir de categoria».