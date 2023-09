Fontajau perd el marcador central per una avaria al sistema informàtic

Dimecres tot funcionava. Però dijous, una hora abans del partit contra el Gran Canària, el videomarcador central de quatre cares de Fontajau va dir prou. Molts dels espectadors que van vibrar amb la segona victòria de la temporada de l’equip de Salva Camps es preguntaven perquè només estaven actius els aparells laterals, que també han quedat obsolets i en poques setmanes seran substituïts per unes pantalles de led. El motiu era que una avaria al sistema informàtic havia deixat el marcador fora de servei.

El regidor d’Esports de Girona, Adam Bertrán, explicava ahir que des de l’Ajuntament ja s’han activat per resoldre la incidència en breu. Cal adquirir un nou disc dur per a l’ordinador que gestiona l’aparell i ell calcula que el cap de setmana del 7 i 8 d’octubre, amb doble ració de bàsquet a Fontajau, dissabte Uni-Barça i diumenge Girona-Madrid, la instal·lació podrà tornar a estar activa. El problema no són les pantalles, tot i tenir alguns leds malmesos, sinó el sistema informàtic.

Mentrestant el pavelló, que manté els videomarcadors laterals de fa 30 anys, des que es va inaugurar, espera l’arribada de les pantalles que exigeix l’ACB amb totes les estadístiques dels jugadors. El Girona tenia una moratòria d’un any que ja s’ha esgotat. La burocràcia municipal ha alentit molt la contractació, tot i que s’espera que en qüestió de setmanes aquests aparells arribin.