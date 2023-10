Maxi Fjellerup i Jaume Sorolla tenen molt clar que depèn d’ells mateixos donar la campanada aquest diumenge contra el Reial Madrid, rival amb el qual comparteixen el lideratge de l’ACB juntament amb l’UCAM Múrcia. Els dos jugadors del Bàsquet Girona han participat aquesta tarda en la presentació del BG Mindset Program, una iniciativa del club gironí amb la col·laboració de CaixaBank per fomentar l’anglès i la pràctica esportiva entre els nens i nenes de les escoles de les comarques gironines.

Tant l’escorta argentí com el pivot tortosí s’han mostrat il·lusionats per afrontar el duel contra els blancs a Fontajau. Sobretot, després de firmar un gran inici a l'ACB amb tres victòries en tres partits disputats que han catapultat l’equip de Salva Camps a dalt de tot de la classificació. En volen més. «Hem començat molt bé i els triomfs ens afavoreixen. És veritat que gairebé tot el grup és nou, també l’entrenador, però hi ha molta química entre nosaltres. Això és tot just l’inici i la temporada és molt llarga. Hem de continuar donant el 100%, competint i gaudint. Jugar contra el Madrid és un plus», ha dit Fjellerup. El mateix considera Sorolla: «Estem forts. Juguem amb energia, corrent i fent molts esforços seguits, això ens beneficia perquè hi ha molts equips de la lliga que no ho poden aguantar. Hem de seguir sumant perquè la regularitat sigui cap a l’alça».

Fjellerup i Sorolla són, amb Èric Vila, els jugadors que més temps porten al club. Van ser els protagonistes de l’ascens del 19 de juny de 2022, la temporada passada van celebrar la permanència i aquest curs tornen a tenir l’objectiu de mantenir el Bàsquet Girona a l’ACB. «Hem hagut d’ensenyar-los moltes coses als nostres companys, fins i tot de la ciutat. Procurem relacionar-nos també a fora de la pista (demà fan un sopar d’equip per escalfar motors de cara a la visita del Madrid), crec que és important perquè els nous notin que estem tots junts. Com diu en Maxi, la química de l’equip és molt bona. Mai havia vist Fontajau aixecar-se com ho va fer l’altre dia amb l’esmaixada d’Yves Pons contra el Gran Canària. Va ser increïble», ha comentat Sorolla. Per a Fjellerup, «les victòries i les bones sensacions sempre afavoreixen els processos en un grup nou».

Malgrat la derrota, ambdós jugadors guarden un bon record de l’última visita del Madrid. Va ser l’estrena de l’ACB a Fontajau després de més d’una dècada de bàsquet masculí d’elit per l’esfondrament de l’Akasvayu: «L’any passat ja vam donar la cara, aquest encara més. Si l’afició pressiona serà el sisè jugador». Sorolla ha insistit que «tota la feina que ha fet Marc Gasol i els treballadors del Bàsquet Girona és molt positiva»: «Tornar a l’ACB ha reconnectat a molta gent que anava a veure l’Akasvayu i també ha enganxat els joves. Fontajau està ple de nens».

En aquest sentit, el BG Mindset Program, destinat principalment als alumnes de sisè de primària, ajuda a apropar l’equip als més menuts. «Volem fomentar el bàsquet i que els nenes i nenes que venen a Fontajau ens coneguin en persona. Han de saber que nosaltres també vam ser joves i que quan teníem la seva edat somiàvem amb ser professionals», ha exclamat Fjellerup. L’argentí s’estrenarà aquesta temporada a les escoles gironines, mentre que Sorolla ja sap de què va la cosa: «És curiós perquè cada cop les classes estan més preparades. Els nens estan il·lusionats amb què hi anem i porten els deures fets amb antelació. Ens fan preguntes en anglès com si fos una roda de premsa».

El projecte del club continua creixent any rere any i aquest curs en formaran part uns 800 alumnes repartits entre una vintena d’escoles de la província. Hi ha llista d’espera per aprendre tot gaudint d’una oportunitat única.