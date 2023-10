El Bàsquet Girona va baixar del núvol diumenge passat, després d’encaixar una dura derrota contra el Reial Madrid (74-93) en un partit en què l’equip de Salva Camps no es va reconèixer. «No hem estat capaços de competir perquè no hem posat en pràctica allò que entrenem. No podem inventar i pensar que som suficientment hàbils per fer coses que no hem posat en pràctica. No em preocupa perdre, però sí no ser competitius. No he vist el Bàsquet Girona a la pista», va manifestar el tècnic visiblement molest. Els gironins es van quedar sense opcions al segon quart, amb un parcial final d’11 a 22, encaixant una derrota que caldrà analitzar i oblidar per a què no afecti a l’espectacular dinàmica d’aquest inici de temporada.

«És el Reial Madrid, un molt bon equip amb un bon entrenador i bons jugadors. Això, però, no és excusa. No hem competit el partit amb prou energia. Som experts en fer-ho, com havíem demostrat en els tres primers partits de lliga, i, tot i així, no hem sabut aguantar el ritme dels primers minuts durant tot el partit. Ens ha faltat jugar com a equip. Hem d’aturar-nos a veure què ha passat i arreglar-ho de cara a la pròxima jornada», va comentar Ike Iroegbu un cop finalitzat el partit.

El base americà va ser el màxim anotador del duel, amb 17 punts, i el que va obtenir millor valoració (23) de tots i cadascun dels jugadors que van entrar a la pista, però, igual que va passar amb la resta dels seus companys, es va trobar a faltar la seva màgia. Els gironins van aconseguir 6 de 24 triples, per contra dels 16 de 29 que va fer entrar el conjunt blanc.

«Ens ha faltat energia», insistia Iroegbu. El de Califòrnia va rebre una falta antiesportiva d’Abalde, que li va provocar un fort cop al nas, per la qual va haver de ser atès per les assistències i va necessitar posar-se gel per baixar la inflamació.

Per la seva part, Jaume Sorolla també intentava trobar una explicació a la derrota: «Veure’ns per sota el marcador, ens ha afectat mentalment. Potser no havíem de fixar-nos-hi tant perquè en un partit de bàsquet pots perdre de -20 i recuperar-te. La diferència de punts ens ha fet molt mal». I va seguir: «Nosaltres volíem proposar un joc enèrgic, però, quan el Madrid es va enlairar, vam abaixar els braços i ja no vam poder fer-hi res. Hem d’aprendre d’aquesta derrota. Tot just és el principi de temporada, l’equip encara no està en el seu cent per cent i hem de seguir treballant. Ens aixecarem, segur».

«No hem estat nosaltres. Crec que ens han castigat molt els errors en defensa... No ens hem posat d’acord a l’hora de saber quin jugador havia d’ajudar. Ens han fet algun triple o esmaixada que no es poden permetre», afegia.

Aprendre de la derrota

Guanyar els tres primers partits de lliga, va situar el Bàsquet Girona a dalt de tot de la classificació amb millors registres que, per exemple, equips com el Barça o el Baskonia. Després de finalitzar la quarta jornada de l’ACB, els de Salva Camps han baixat al tercer lloc -encara per damunt dels blaugrana, que són sisens.

«Hem tingut un molt bon inici de temporada, aconseguint tres victòries consecutives, que ens ha permès confiar en el treball que fem als entrenaments. El partit contra el Reial Madrid ha estat diferent. Hem de recordar que és el millor equip d’Europa i és molt complicat competir-hi, però col·lectivament no hem dut a terme un bon joc. Podríem haver-ho fet millor... Els bàsquets no entraven, hem perdut pilotes... Els errors ens han penalitzat molt contra un equip com el Madrid. Hem de fer un punt i a part, continuar treballant i estar concentrats perquè derrotes com aquesta no ens tornin a passar», va valorar Yves Pons.

L’aler-pivot francès és va mostrar optimista i feia autocrítica: «Tenim molt bon equip. Els fonaments hi són. Volem guanyar i, fins ara, hem competit tots els partits com si fos l’últim. La imatge que hem tingut contra el Madrid no es pot repetir». El pròxim repte serà aquest dissabte contra el Tenerife.