L'equip altempordanès ha empatat a zero contra la Muntanyesa. Un resultat que certifica la refeta del Peralada del derbi gironí de fa dues jornades contra l'Escala, després de guanyar per tres gols a zero contra el Vilafranca i ara puntuar en un dels camps més complicats de la categoria.

La Montanyesa, que havia guanyat tots els partits com a local fins ara (Rapitenca, Tona, l'Escala i Vilassar de Mar) ha vist com l'equip dirigit per Àlex Marsal ha igualat la seva intensitat i gràcies a un inspirat Jonatan Morilla, exporter del Girona i del Burgos, el resultat no s'ha mogut en cap moment. Amb aquest empat el Peralada continua amb les bones sensacions i afronta de manera optimista les dues properes jornades a casa, contra el Vilassar de Mar i la Pobla de Mafumet, per continuar apropant-se a la part alta de la classificació.