L’Uni Girona sembla que pateixi un malefici. La seva jugadora estrella, fitxada d’urgència per omplir una plantilla que demanava a crits un reforç com el seu, la nord-americana Rebekah Gardner, va posar l’ai al cor a tothom dijous, durant l’eliminatòria de quarts de final de l’Eurocup contra el Galatasaray, encarrilada per l’equip de Roberto Íñiguez gràcies al seu avantatge de tretze punts.

Gardner no va poder fer-ne cap i tan sols va estar-se poc més de tres minuts en pista, tot i sortir en el cinc inicial. La seva imatge, asseguda en una cadira amb la cama estirada i recolzada, al final del partit, ho deia tot. Que les seves companyes s’hi apropessin, per dedicar-li la victòria, en un gest que honora el vestidor gironí, també era senyal de la preocupació existent al voltant del present i del futur de la nord-americana. Les paraules de Roberto Iñiguez en la sala de premsa eren l’avantsala a una tragèdia que Fontajau ja presagiava, vistos tots els detalls. «El que li ha passat és una desgràcia. Evidentment, és el pitjor que et pot passar en l’esport. Té pinta que serà greu. És un contratemps important per a nosaltres, perquè és la nostra jugadora líder. Veurem què significa tot plegat, a llarg termini. Però especialment, ho lamento a escala personal per ella. S’estava recuperant de molt temps sense jugar i això és una altra pedra en el camí que haurà de superar. L’ajudarem en el que puguem, però pinta malament». Les proves realitzades ahir a Gardner van confirmar els pitjors presagis. El club va anunciar a primera hora de la nit que la jugadora nord-americana haurà d’estar diversos mesos sense jugar com a conseqüència que haurà de ser operada del tendó d’Aquil·les de la seva cama dreta. Gardner va tornar a l’Uni Girona a principis d’any, uns mesos més tard d’haver-se desvinculat de l’entitat. Arribava per suplir la baixa de Kelsey Mitchell. Ara, però, la seva progressió i adaptació a l’equip es veurà frenada en sec. L'Spar Girona brilla i somia amb l'Eurocup (77-64)