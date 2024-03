L'Spar Girona afronta demà (18h) a Istanbul el partit d'anada de les semifinals de l'Eurocup. Hi arribaran les gironines amb els ànims sacsejats, almenys pel que ha demostrat aquest matí a la roda de premsa prèvia el tècnic Roberto Íñiguez. Contrariat i nerviós, ha revelat que Tolo no viatja perquè no s'ha recuperat de les molèsties que arrossega i, a més, també és baixa Nicholson, el recanvi de Gardner, que el club no va poder inscriure a l'Eurolliga. Quan se li ha preguntat si la pivot australiana podrà estar disponible diumenge davant del Perfumerías Avenida, ha respost que "això, al cos mèdic". Una estona més tard ha revelat la baixa de Nicholson: "no ho sabíeu?, tampoc viatja perquè no se l'ha pogut inscriure".

"Demà juguem un partit, no ens morirem si perdem, això és esport", ha afegit el tècnic. Segons ell l'objectiu ha de ser "intentar guanyar, i si no es pot, treure el millor average, que l'eliminatòria continuï oberta per la tornada a Fontajau. Sobretot no hem de perdre el cap en els últims minuts, hem de pensar que encara en quedaran 40 més a Girona". A Íñiguez si li ha demanat que definís el rival i ha tornat a esverar-se: "he llegit a la premsa que són unes escombraries, però per a mi són el millor equip de Turquia. Ara, a la premsa, veig que com que ja hem eliminat el Galatasaray som campiones, em fa molta gràcia. Mireu la classificació de la lliga turca, són l'equip que millor juga en atac de Turquia i això vol dir que també ho són d'Europa perquè la lliga d'allà és molt competitiva". A continuació ha assegurat que "tenen molt bones jugadores, i juguen molt bé pel treball de continuïtat que han fet. Conec bé el seu entrenador, Aziz Akkaya porta molts anys, treballa amb joves i fitxa qui s'adapta al seu joc. Tenen la millor 4 turca, Bayram, que m'agrada molt i la vaig voler fitxar quan estava al Mersin, i tot gravita en Dana Evans, que pot jugar 40 minuts i sembla que no ha suat. És la base de Chicago, portentosa, sap dur el ritme del partit. Té tota la confiança del món i és molt difícil de defensar".

El tècnic de l'Spar Girona considera que Galatasaray i Besiktas són equips diferents: "Galatasaray té més noms, però per a mi Besiktas és millor equip". Sobre el factor pista ha dit que "és dura i difícil, suposo que hi portaran els fans del futbol, que són molt sorollosos, i intentaran omplir el pavelló. Haurem de controlar les emocions. Hi haurà jugadores a qui no les afectarà i les motivarà, i d'altres que no ho hauran viscut mai. És una experiència que hem de viure".