La vida té gràcia quan no entens res del que passa. Com a molt, que una criatura com Lamine Yamal sigui qui salva el Barça d’un altre escarni, aquest cop contra del Mallorca, mentre l’afició fa l’onada en l’esgavellat parc d’atraccions de Montjuïc. Un dia admires un entrenador (Javier Aguirre), no tant pels seus èxits, que són molts, sinó per tenir pinta de tastador de whisky. Un altre et poses les mans al capdavant perquè un dels anticristos del ‘laportisme’, Toni Freixa, passa d’odiar el president a admirar-lo com si fos el David de Miquel Àngel, canviant les empentes de carrer per les abraçades de la gent de bé. I, al següent, et despertes desitjant que algú reuneixi les set Boles de Drac. Fora que el drac Shenron, aquella bestiola que concedia desitjos creat pel mort Akira Toriyama, existís i pogués també treure al Barça de Xavi d’entre els morts. O, ja posats, exorcitzar a Freixa, si és que l’han posseït.

Hi ha coses, no obstant això, que s'entenen de meravella. Com que Pau Cubarsí, als seus 17 anys, sigui ja el millor central de la plantilla (ell sol es va fer càrrec de dues bèsties com Muriqi i Larin mentre Iñigo Martínez naufragava). O com que un altre vailet, Marc Guiu, passés per davant de Vitor Roque el dia en què Lewandowski tenia descans. Xavi no té cap inconvenient a contradir Deco, no públicament, però sí al vestidor. El fitxatge que el director esportiu va encaixar amb calçador d'or en el mercat d'hivern –i que va servir d'excusa per no fitxar cap migcampista després de la lesió de Gavi– no li serveix a l'entrenador ni per a ser titular contra el Mallorca. El primer acte, amb tot, estava cantat. Aguirre va tenir suficient amb ordenar una pressió individual en la sortida i una defensa que tanqués passadissos interiors (5-3-2) per a desconcertar al Barça. Ni tenia espais, ni era capaç d'entendre les indicacions de Gündogan, que feia de futbolista i entrenador. La frustració de l'alemany va augmentar quan li va tocar fallar un penal assenyalat pel VAR sobre Raphinha, que es va lesionar. Mentre els portuguesos col·locats per Jorge Mendes es perdien a la seva manera –a Cancelo li faltava una til·la, i a João Félix un cafè i quatre llaunes de Monster, Muriqi avisava. El Mallorca, finalista de Copa, va ser un os malgrat que arribés a Montjuïc havent sumat amb prou feienes vuit punts com a visitant en tota la temporada. Lamine Yamal va començar a escalfar el peu rematant al travesser. I Xavi va buscar el gol redemptor a mitja hora del final amb Lewandowski i, ara sí, Vitor Roque. El va trobar, qui si no, Lamine Yamal, que va sortir al rescat un cop més.