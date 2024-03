L'Spar Girona defensa el cinquè lloc a la pista de l'IDK Euskotren

Sense temps per recuperar-se de l'eliminació en l'Eurocup, l'Spar Girona es desplaça a la pista de l'IDK Euskotren (dissabte a les 18 hores, Canal FEB). Les gironines, sense Giedre Labuckiene, són cinquenes, amb un triomf de marge respecte al seu rival, setè classificat. «És una gran oportunitat per canviar el xip», diu Roberto Iñiguez, que afegeix: «També per continuar millorant i reconstruint l'equip, que és una necessitat. I per recuperar físicament jugadores. Encara hem d'analitzar com estem per afrontar el partit, en relació amb tots els problemes físics que tenim. Però estigui qui estigui, cal afrontar-ho sense excuses i sense emocions addicionals, com ha passat en algun moment de l'Eurocup. És a dir, tan sols és un partit. Hem de competir i per fer-ho, necessitem estar disposades a aportar. Tenim el protagonisme».