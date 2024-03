L'Olot de l'èpica supera el Mollerussa en el descompte (2-1)

L'Olot ha suat de valent per sumar els tres punts contra el Mollerussa. Un gol en el descompte de Marc Roquet ha permès als garrotxins imposar-se 2 a 1 als del Pla d'Urgell. Sembla que l'èpica i els gols a última hora ja són un segell més del conjunt volcànic aquesta temporada. El triomf situa els de Pedro Dólera amb set punts de marge al capdavant de la classificació a l'espera del que faci demà l'Hospitalet.

A la lliga de Tercera encara li queden molts girs de guió abans no tingui un campió, però l'empenta i la decisió de l'Olot per no rendir-se poden ser claus perquè el títol es quedi a la Garrotxa. Els locals partien com a favorits davant un Mollerussa que arribava havent perdut els dos darrers partits i immers de ple en la lluita per salvar-se. Els olotins han començat bé amb un gol de Marc Mas al minut divuit. El selvatà ha errat un mà a mà a Buetas, però ha seguit la jugada per enviar el fons de la xarxa amb un bon cop de cap una centrada de Chabboura. El pitxixi no ha perdonat en la segona oportunitat que ha tingut. L'alegria ha durat ben poc perquè Nil Sauret ha igualat el matx poc després (24'). L'exjugador del Girona B ha superat un Batalla, que tornava a posar-se sota pals després de molts partits.

La falta de concreció en els últims metres impedia a l'Olot tornar-se a avançar en el marcador. Sense patir en defensa, només faltava una empenteta per tombar el rival. El temps corria i el resultat i l'ensopegada al camp de l'Hospi començaven a pesar. El desllorigador de tot plegat ha estat Marc Roquet en el descompte. Revulsiu habitual, el davanter osonenc ha sigut l'espurna que ha donat la victòria a l'Olot. Ara, ja només queda pensar amb la final de la Copa Catalunya de dimecres amb la moral ben alta.