El Bàsquet Girona cobreix el capital

El Bàsquet Girona ha cobert el capital social de 2.4 milions d’euros necessari per transformar-se en Societat Anònima Esportiva (SAE). El club ha anunciat que havent estat subscrit el total del capital, fixat en concret en 2.420.000 euros, es dona per acabada la fase de subscripció. La SAE, per tant, crema una etapa més i en qüestió de setmanes la transformació serà un fet, amb la celebració d’una junta d’accionistes que servirà per repartir els càrrec de gestió. En tot cas, la presidència de Marc Gasol sembla evident després que el fundador del club hagi estat l’únic soci, qui ha desemborsat tot el capital.

La primera fase de la venda d’accions, 4.840 títols a 500 euros cada un, per cobrir un total de 2.420.000 euros, el capital social marcat pel Consell Superior d’Esports, es va engegar el 6 de març i havia de durar trenta dies. Ja se sabia que només hi hauria un comprador, Gasol, perquè els altres deu socis amb dret a fer-ho hi van renunciar el 21 de setembre de l’any passat.

La modificació de la Llei de l’Esport fa que ara ja no sigui obligatori per als clubs que competeixen a Primera o Segona A de futbol, i a la lliga ACB de bàsquet, convertir-se en SAE (a excepció del Barça, el Madrid, l’Osasuna i l’Athletic). Però amb l’ascens a l’elit del bàsquet masculí, Marc Gasol sempre va tenir clar que aquest era un pas necessari. La base es gestionarà, a partir d’ara, a través d’una Fundació, mentre que el primer equip dependrà de la Societat Anònima Esportiva, és a dir, amb gestió empresarial.