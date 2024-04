Els negocis de Rubiales després de deixar l'RFEF: hotels a Granada, Màlaga i Dominicana, comissions i un sou de 4.000 euros

L'activitat econòmica de Luis Rubiales després que el mes de setembre passat, i segons les seves pròpies paraules, fos "forçat a dimitir" de la Federació de Futbol pel petó no consentit a Jenni Hermoso està estretament lligada a les inversions del seu amic de joventut Francisco Javier Martín Alcaide, 'Nene'. Tots dos estan sent investigats per la jutgessa Delia Rodrigo per corrupció en relació amb alguns contractes signats en els últims anys per la Federació entre els quals es troben els adjudicats a la constructora Gruconsa, per a qui 'Nene' treballava com a comercial i "gestor d'obres".

En un dels últims oficis lliurats a la jutge d'Instrucció número 4 de Majadahonda (Madrid), que obra en el sumari al qual ha tingut accés El Periódico de España, del mateix grup editorial, els investigadors analitzen de forma detallada l'entrada de Rubiales en el capital social de les empreses vinculades a Martín Alcaide després de la seva dimissió de la Federació, i apunten a la seva participació en societats per a explotar hotels a Granada, Màlaga i República Dominicana, compra de companyies, un sou mensual d'una mica més de 4.000 euros en una d'elles (Connecta 17 Consulting SL) i sospites de cobrament de comissions com a contraprestació de les adjudicacions a Gruconsa.

Quant a les societats en les quals apareix, en la seva constitució habrián participat, a més de Rubiales i el seu amic 'Nene', altres directius de la RFEF del seu entorn més pròxim durant el període en el qual Rubiales presidia l'ens federatiu.

Així, el 10 d'octubre de 2022, la principal beneficiària de fons procedents de la RFEF a través de Gruconsa (Dismatec) i una altra societat denominada InmomarLuq, administrada el llavors membre del gabinet de Presidència i després director de la selecció masculina Albert Luque, van adquirir GRX EXport Pro SL. Tan sols deu dies més tard van ampliar capital per a obrir la porta a Rubiales i persones del seu entorn en la Federació, com l'advocat extern Tomás González Cueto, l'avui excap dels Serveis Jurídics Pedro González Segura, el responsable de Màrqueting Rubén Rivera i altres directius com José María Timón i Antonio Gómez Reino.

Control després de la dimissió

Després d'aquest moviment, GRX va començar a realitzar inversions immobiliàries a la ciutat de Granada, efectuant a l'octubre del mateix any pagaments per dos edificis amb la finalitat de dedicar-los al lloguer turístic. Finalment, després de la sortida de Rubiales de la Federació, aquest i Dismatec (controlada per 'Nene'), van comprar les participacions a la resta de socis (cadascun posseeix el 50 per cent), sent l'administradora única l'esposa d'aquest últim, Purificación Rufino, també investigada. No obstant això, els agents no han trobat prova que s'haguessin realitzat, fins a la data, els pagaments corresponents a les compravendes de valors realitzades.

També després de la sortida de Rubiales de l'ens federatiu, l'octubre de 2023, es va constituir la societat Connecta 17 Consulting per 'Nene', la seva dona i altres dos socis que un mes després van vendre totes les seves participacions a Rubiales per 2.999 euros, mantinguent a Purificación l'administració única amb una particpació equivalent a 1 euro. Aquesta empresa va adquirir Explotacions Hoteleres Nassarites per un total de 25.000 euros "fent-se d'aquesta manera Rubiales amb una part de l'explotació dels tres hotels regentats per Martín Alcaide a Granada i Torrox (Màlaga)", apunta l'informe.

Inversions a República Dominicana

D'altra banda, Rubiales també estaria realitzant inversions amb 'Nene' a República Dominicana. Així ho acrediten converses telefòniques intervingudes a l'ex futbolista en el qual aquest assenyala que explota dos hotels a Punta Cana i un projecte immobiliari denominat Llit Green "en comú amb els directius de Gruconsa". Preveuen la construcció de 60 apartaments de luxe en aquest país, per al que s'hauria constituït la societat Almucana Inversions SRL.

Sobre aquestes inversions a l'estranger, els investigadors han detectat que els dies 30 de novembre i 12 de diembre passats s'haurien realitzat dues transferències internacionals per import total de 567.500 euros des d'un compte bancari de Conecta 17, el soci majoritari del qual és Rubiales, a una altra societat dominicana de nom molt similar però titulada per Martín Alcaide Connecta 17 Consulting SRL. "Addicionalment, Javier Martín Alcaide ha posat de manifest que ha de donar-li una part de la seva participació en aquestes inversions a Rubiales", afegeixen els investigadors de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, citant una de les converses telefòniques intervingudes.

A més, en l'anàlisi de comptes bancaris es detecta que l'expresident de la RFEF hauria començat a percebre ingressos periòdics d'Explotacions Nassarites a través de la societat Connecta 17 Consulting SL per una mica més de 4.000 euros al mes.

"Una vegada Rubiales dimiteix de la presidència de la Federació comença a viatjar sovint a República Dominicana i a accedir al capital social de societats vinculades al seu amic Javier Martín Alcaide, "podent correspondre's amb una via per al retorn de part dels beneficis rebuts per Dismatec de la constructora com a presumpta contraprestació per l'adjudicació de projectes per la RFEF", conclouen els investigadors.

Estadi a Aràbia, "diners per a tothom"

D'altra banda, a través de trucades intervingudes a 'Nene' la recerca ha pogut coneix que Gruconsa "estaria planificant un macro projecte a l'Aràbia Saudita d'al voltant de 400.00000 metres quadrats per a construir un estadi de futbol, una ciutat esportiva i almenys un hotel, juntament amb autoritats locals i altres empresaris". En el projecte participaria Martín Alcaide "i hauria mostrat especial interès Rubiales".

Seria precisament Rubiales "qui hagués tingut el primer accés al projecte a través del President de la Federació de Futbol de l'Aràbia Saudita arran de les negociacions per a la celebració de la Supercopa d'Espanya de Futbol en aquest país".

Sobre aquest projecte, el directiu de Gruconsa Ángel González Segura hauria comentat a Pedro, fins fa unes setmanes director dels Serveis Jurídics de la RFEF: "Aquests dos artistes (Martín Alcaide i Rubiales) són els que menys hi pinten". Segons la UCO, no obstant això, "la seva nul·la aportació al projecte no seria inconvenient perquè rebessin part del benefici econòmic", ja que segons el treballador de Gruconsa "si surt ésto, hi ha diners per a tothom".