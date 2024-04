El Bisbal Bàsquet es proclama campió de lliga EBA al vèncer al Mollet (60-57)

La Bisbal d'Empordà està de festa i de festa grossa. L'equip de Carles Rofes ha guanyat al Mollet, l'equip perseguidor pel campionat de lliga, en un enfrontament igualadíssim en els moments finals. El duel s'ha decidit gràcies a la sang freda de Xevi Torrent, anotant dos tirs lliures quan faltaven molt pocs segons, per eixamplar la diferència fins als tres punts i obligar l'equip visitant a buscar un llançament exterior en els últims instants del partit.

D'aquesta manera el Bisbal Bàsquet és el nou campió del grup de lliga EBA A-C. A partir de la setmana vinent ambdós equips començaran a preparar les fases d'ascens a Leb Plata que es disputaran del 9 al 12 de maig.

L'entrenador de la Bisbal en va parlar uns minuts després de l'acabament del partit "Canviarem de xip després de la celebració, mirarem les coses que hem fet bé i les que no hem fet tan bé i, llavors després les treballarem per arribar en el millor estat de forma possible per les fases d'ascens".