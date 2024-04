El Peralada assalta el play-off (0-1)

El Peralada s'ha situat en zona de play-off després de derrotar 0 a 1 a la Pobla de Mafumet, rival directe en la lluita per la darrera plaça d'accés a la promoció. Un solitari gol d'Alan Baró a la segona part ha estat suficient per tornar amb els tres punts cap a l'Empordà.

El conjunt d'Àlex Marsal ha començat creant perill en els primers minuts. Només les intervencions de Gerard Font han evitat el gol verd-i-blanc. El porter local ha estat ràpid per aturar una jugada enrevessada dins l'àrea, primer, i ha lluït reflexes per treure una bona mà a una rematada de Marín pocs minuts després. Jandro també ho ha intentat sense sort amb una rematada al lateral de la xarxa. Els alt-empordanesos han posat el perill, però el marcador no s'ha mogut a la primera part.

Els visitants han començat amenaçant a pilota aturada a la represa. Alan Baró ha rematat desviat en el primer intent de la segona part. El veterà central no perdonaria en la següent opció que tindria. El de Darnius ha marcat el gol de la victòria del Peralada a la sortida d'un córner. A plaer a l'àrea petita, ha batut Font amb el cap. El gol ha esperonat els tarragonins. La Pobla ha començat a amenaçar la porteria de Lluc Ferrer. Querol ha estat un dels més insistents, però han estat Torrents i Sans que han perdonat les més clares. De fet, el conjunt d'Adol Baines ha vist com li anul·laven un gol a les acaballes per una falta prèvia abans de la diana. El Peralada ha aconseguit resistir i se situa momentàniament en play-off, a l'espera dels resultats del Prat i l'Escala. Tenen un punt de marge respecte dels potablava i els anxovers, tots dos amb trenta-nou punts.