Araujo, sobre Gündogan: "Prefereixo guardar-me el que penso. Tinc codis i valors que he de respectar"

Va arribar abans d'hora. I es va passar més de 20 minuts signant autògrafs en el despatx de la direcció de l'Antiga Fàbrica Damm. Allà estava Ronald Araujo. Allà estava aquest dijous tranquil i relaxat, implicat i compromès amb la causa solidària que presentava, a més de ferm en els seus "valors i codis", per la qual cosa va preferir refugiar-se en el silenci i no contestar a les paraules de Gündogan.

No són bons dies per al defensa uruguaià, qui va sentir “els cops durs de la vida” com ell mateix va confessar, amb l'expulsió davant el PSG que "va rebentar", segons Xavi, l'eliminatòria i va deixar el Barça fora d'Europa. Un any més. "Tenim un equip jove, anirem a Madrid a guanyar i lluitarem la Lliga fins al final", ha dit l'uruguaià convençut que aquesta generació de jugadors acabarà guanyant la Champions.

Més a prop està el Barça dels millors, però lluny dels grans com el Madrid, que gaudeix del seu agònic pas a semifinals de la Champions després de destronar el City, el campió que ha perdut la seva corona. Araujo va apadrinar, al costat d'Stuani, el davanter del Girona, uruguaians tots dos la dinovena edició del llibre ‘Relats Solidaris de l'Esport’, els beneficis del qual aniran destinats de manera íntegra i exclusiva a la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.

“Hem de donar la màxima visibilitat a projectes com aquest. Quan em van dir que també seria Stuani un altre padrí em vaig posar molt content i ens vam enviar missatges per col·laborar al màxim”, va comentar el central del Barça, qui no va eludir cap pregunta després de les últimes hores que ha viscut. Tant en el camp com fora.

"Estic trist com tots els culers per l'eliminació. Ho teníem bastant a la mà. La jugada? És fortuïta, és 50 per cent i 50. Si la cobra m'ha d'expulsar, si no la cobra no passa res. Responsable no em sento, però sí en quedar-se amb 10 és una cosa important", ha comentat Araujo, qui també ha esquivat valorar les declaracions de Gündogan.

"Prefereixo guardar-me el que penso, però tinc codis i valors que he de respectar", ha subratllat sense voler més detalls. "Ja respondré a aquesta pregunta i estic agraït als culers de veritat que m'estan ajudant. Fins i tot quan sortia del camp expulsat, el culer cridava 'uruguaià, uruguaià!".

El missatge de 'Gündo'

"En aquests moments crucials has d'estar segur que pots recuperar la pilota. Si no aconsegueixes la pilota, i no sé si la toca o no, has de deixar-lo anar. Prefereixo concedir el gol o deixar al davanter amb un u contra un", va començar dient Gündogan. "Es va tirar la pilota llarga i no sé si arribava a la pilota. Podia deixar l'oportunitat al nostre porter i que ens salvés o fins i tot concedir un gol. Posar-te amb un home menys per la vermella tan aviat en el partit et mata" va dir l'excapità del Manchester City.

Sobre el seu futur en el Barça, el defensa diu que les negociacions “van bé i en finalitzar la temporada s'asseuran a parlar”, però no ha estat massa concret. Araujo ha volgut llançar un missatge d'il·lusió entorn del club, orgullós de contribuir amb la seva ajuda a aquest projecte.

Els diners que es recapti d'aquest llibre apadrinat per Araujo i Stuani seran destinats a la construcció del ‘Pavelló de la Victòria’ a l'Hospital de Sant Pau destinat a cures pal·liatives per a nenes i nens que mantinguin la seva qualitat de vida fins a l'últim dia, com ha revelat Anna Varderi, gerent de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.