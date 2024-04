El Garatge Plana Girona no pot relliscar en la visita del Mataró a Palau

Fa dies que no val a badar, per al Garatge Plana Girona, que rep aquest vespre (20 hores, OKLigaTV) el cuer de l'OK Lliga al pavelló de Palau. L'equip de Xavier Garcia Balda no pot relliscar de cap manera, perquè com ho faci, el descens de categoria és un risc real. Ara com ara, els gironins són avant-penúltims i en zona de play-out, amb un punt de marge respecte al Rivas, ja en descens, i nou d'avantatge sobre un Mataró al qual només el pot salvar un miracle. «Ens els hem de menjar. Des de la humilitat, però anant al màxim. Juguem a casa, hem de saber aprofitar aquest plus afegit i posar tota l'actitud possible», diu, amb confiança, el tècnic palafrugellenc.

«Però més que els punts en joc, que esclar que són importants, el que és rellevant és que el vestidor arribi a creure en el missatge. No hi ha res més potent que anar tots a una. Busco que la plantilla estigui endollada. Perquè si el que estem fent funciona, això reforçarà el discurs i la credibilitat. Ens ho hem de creure, ens ho hem de creure. Perquè si no ho fem, ja hem begut oli», accentua Balda, que respecte a l'última patacada contra el Lleida recupera Marc Vázquez i tindrà a tota la plantilla disponible.

La igualtat a l'OK Lliga, tal com revela l'entrenador, és màxima quan falten tan sols tres jornades perquè acabi la competició regular. «Tret de la posició del Barça, que va líder, en la resta hi ha possibilitats de moviment. Alguns són remots, és cert, però poden passar coses». El Girona, després del duel d'aquest vespre, es desplaçarà al Palau Blaugrana i rebrà el Reus en l'última jornada. Per la seva part, el Rivas rep avui el Noia Freixenet, viatja a Igualada i se la jugarà a casa amb el Calafell.

«Intento ser molt realista i posar racionalitat a la subjectivitat. M'agrada posar les cartes al damunt de la taula per no perdre el temps en reflexions i pensaments. Però hi ha realitats inevitables. Molts equips entrenen quatre vegades a la setmana i en hores de sol, que dic jo. Nosaltres, tres, i de nit, quan la resta marxa a descansar. En una Lliga, suportar això no és senzill. Perquè de talent en tenim, però ens falten hores a pista», reflexiona Balda, que explica de quina manera intenta gestionar la ment perquè no els jugui una mala passada. «Posem el focus en les coses positives per poder-les potenciar i eliminem les negatives. L'esport, ens agradi o no, et fa ballar una mica el cap, perquè els 'i sí' existeixen. 'I sí aquella bola hauria anat a dins i no al pal'. 'I sí això'. 'I sí allò'. Contra el Lleida en vam fer tres, de pals. I tot hauria canviat. Però no serveix per res, ara». Guanyar o guanyar, no en queda una altra. «Ho intentarem, això segur».

