Vídeo | Xavi se sincera sobre la seva continuïtat: "Em quedo perquè..."

El futur de Xavi Hernández ha viscut una muntanya russa en els últims mesos. Lluny queda la roda de premsa a la fi de gener després de la derrota davant el Vila-real en la qual el tècnic, més ferm que mai, anunciava la seva decisió irrevocable d'abandonar el càrrec a final de temporada en un intent desesperat d'activar a l'equip.

Tres mesos després en els quals l'equip va tornar a il·lusionar arribant a quarts de final de la Champions per primera vegada en cinc anys i va arribar al Bernabéu amb opcions de posar-li LaLiga difícil als de Ancelotti, l'opció que Xavi seguís havia agafat força, però la setmana tràgica amb l'eliminació davant el PSG i la derrota a Madrid ho va parar tot.

Durant la jornada del dimecres 24 d'abril, en les primeres hores de la reunió ordinària de la Junta directiva del Barça, tot semblava indicar que la continuïtat del tècnic egarense estava molt qüestionada.

No obstant això, la trobada entre Xavi i Deco en la Ciutat Esportiva, així com el sopar final de la plana major esportiva del conjunt blaugrana a casa de Laporta, va acabar donant un gir radical a la situació. Quan tot semblava indicar que es faria oficial l'adeu de l'egarense, el president va acabar donant el vistiplau al fet que el de Terrassa compleixi el seu contracte fins a juny de 2025.

Màxima confiança

A la roda de premsa extraordinària celebrada a la Ciutat Esportiva, l'entrenador blaugrana es va sincerar sobre els motius que li van portar a canviar de decisió i seguir un any més al costat del president Laporta:

"Sabeu que soc molt barcelonista, gràcies per les paraules president, soc un home club i el més important és l'entitat. Ahir en la reunió amb el president, poso el meu càrrec a disposició com a home de club, però noto una confiança gran de la direcció esportiva i de la junta", va remarcar Xavi com primera raó.

Suport de jugadors i afició

Més enllà de la directiva i la direcció esportiva, el tècnic blaugrana va agrair l'actitud dels jugadors: "També ha estat molt important el suport dels jugadors, m'han fet veure que aquest projecte ha de continuar, estem treballant bé malgrat no guanyar títols enguany. L'afició m'ha fet veure que hem de continuar lluitant, i aquests són els motius del canvi de decisió. La gent em coreja a l'estadi i m'han donat molta estima al carrer", va assegurar sobre el paper de la gent del Barça en la seva continuïtat.

En el bon camí

A nivell personal, Xavi es va mostrar amb confiança i forces per a seguir, lluny del desgast que havia expressat en els últims mesos: "Em veig amb forces, penso en el club, com quan vaig dir que m'anava... Ahir en tres minuts ens vam posar d'acord, estic agraït i ara cal treballar en l'estabilitat", va explicar". "La confiança amb Deco és total, amb la direcció esportiva. Penso que si corregim detalls estem molt prop d'aconseguir grans èxits."

Canvi de xip

Malgrat la contradicció de les seves paraules al gener amb la resolució final sobre la seva continuïtat, Xavi va apel·lar al dret a rectificar: "No ha estat una decisió senzilla, al gener ho vaig dir perquè creia que era el millor per al club. Ara les circumstàncies han canviat i ho parlem directament. Crec que el projecte no està acabat i crec que pot guanyador com en el meu segon any. Tinc tota la il·lusió, aquests tres mesos m'han fet canviar, els jugadors creuen i com rectificar és de savis, aquí estic. No és un tema d'ego ni de diners, tinc energia, veig a l'afició contenta i orgullosa. És un còctel de raons, sobretot la confiança del president i Deco. Sé que l'entorn continuarà sent cruel".

Diners i exigències

Davant la informacions que apuntaven al fet que Xavi exigia l'últim any de contracte en cas de no seguir, el tècnic va voler sortir al pas negant qualsevol voluntat de cobrar per la temporada 2024/25: "No em coneixen, és molt injust, saben que si no continuava els diners era per al pròxim entrenador". A més, va aclarir que no va exigir res en matèria de fitxatges a canvi d'acceptar continuar un any més: "Soc un home club i no he posat cap condició per a seguir".

Canvis en l'equip directiu

"L'staff seguirà amb l'equip, tinc un staff meravellós i molt professional, culers de bressol, estem agraïts per haver-nos esperat, escoltat i donar-nos l'oportunitat d'entrenar al club que volem, però no sé d'on surt la informació, no hi haurà cap retoc", va certificar Xavi després dels rumors que assenyalaven possibles canvis en el seu equip.