Katsikaris: "M'agradaria continuar a Girona"

El Bàsquet Girona esgota els últims dies de la temporada 2023/24. Ho fa alliberat, amb els deures fets, perquè la permanència es va confirmar matemàticament el cap de setmana passat gràcies a la derrota del Granada, i es va festejar en gran amb un triomf de prestigi a la pista del Baskonia. Demà els gironins visiten (21.30h) un Gran Canària que necessita guanyar per afrontar els play-off en la millor posició possible, i ho faran sense Ike Iroegbu, amb molèsties, ni Yves Pons, per motius personals. En la roda de premsa prèvia al partit que s'ha fet aquest matí, el tècnic Fotis Katsikaris ha dit que encara hi ha reptes possibles "com fer el millor bàsquet possible" o una classificació europea que es podria aconseguir si es guanyen els dos partits que resten. L'entrenador grec ha elogiat la plantilla per la millora que ha experimentat des de la seva arribada i ha dit que "m'agradaria que hi haguéssin més partits, que la competició seguís un mes més". També en aquest sentit, i preguntat pel seu futur, ha assegurat que "m'agradaria seguir a Girona, però ho hem de parlar la setmana que ve amb el club, ens asseurem i analitzarem la temporada, quines coses cal millorar, i els plantejaments que fem". També s'ha mostrat satisfet a la ciutat i al club l'últim d'arribar, Gabe York, recanvi d'urgència per al lesionat Kenny Chery, que ha assegurat que no veuria malament seguir la temporada que ve, tot i que n'ha de parlar amb el club i els agents. El Girona disputarà el darrer partit del curs diumenge que ve a Fontajau contra el Saragossa (18.30h), en un duel on el club celebrarà el desè aniversari de la seva fundació.