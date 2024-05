Les vies secundàries per assolir l’ascens

Després de quedar-se sense el premi de l’ascens directe, en mans dels equips campions, la resta de conjunts del futbol gironí tenen una altra revàlida per pujar. A través de les sempre emocionants promocions, un total de 23 equips de la demarcació en diferents esglaons pugnaran per arribar amb èxit fins al final.

A Tercera RFEF, l’Olot va aixecar el títol de campió amb autoritat, assolint el bitllet d’ascens directe a Segona RFEF. Cap equip més gironí el podrà acompanyar ja que l’Escala, qui tenia més opcions, no es va poder classificar per a la promoció pels pèls.

En canvi, des d’una categoria per sota sí que hi pot haver un ascens gironí. La Lliga Elit va deixar l’Europa B i el Sabadell B amb l’ascens directe mentre que el Figuerespugnarà contra l’Horta, el Vic i l’Atlètic Lleida per una plaça més en el play-off. Els nois que entrena Roger Vidal són a quatre partits de recuperar una Tercera RFEF que van perdre el 2022. Per assolir-ho, han de superar dues eliminatòries a doble partit. A l’anada de les semifinals, el Figueres rebrà, aquest dissabte (16 h) a Vilatenim, la visita de l’Horta -la tornada serà al Feliu i Codina l’1 de juny. Si surten victoriosos d’aquesta ronda s’enfrontaran al vencedor del Vic-Atlètic Lleida. El partit de tornada de la final serà el 15 de juny.

A Primera Catalana cap equip gironí ha optat a l’ascens a Elit. El Manlleu va ser el campió i l’Argentona disputarà el play-off. Per baix, en l’àmbit local han descendit a Segona Catalana el Blanes i el Begur mentre que el Bosc de Tosca està pendent dels no compensats per mantenir-se.

Farners i Torroella, a tocar

A Segona Catalana, el Juventus de Lloret es va proclamar campió el dissabte passat amb tres jornades d’antelació. El segon i el tercer -actualment, ho són el Farners i el Torroella de Montgrí- disputaran la promoció a doble partit per pujar entre el 15 i el 22 de juny. Per contra, el descens a Tercera Catalana ja és matemàtic per al Bellcaire, Tordera, Bisbalenc, Empuriabrava-Castelló i Marca de l’Ham.

A Tercera Catalana, els campions gironins dels tres grups i que pugen a Segona són el Sauleda, Vilablareix i un Abadessenc que va assolir-ho a l’última jornada, el diumenge passat, contra un Besalú a qui envia a Quarta. En aquesta categoria, a diferència de la resta, el sotscampió no té cap premi per pujar tot i que el Sant Pere Pescador, Cassà i Amer estaran pendents si queda alguna plaça vacant.

La Quarta Catalana estrena un format de play-off inèdit, entre el segon i el cinquè classificat de cadascun dels cinc grups. L’Esplais, Vilablareix B i Montagut van aixecar el títol amb antelació mentre que el Camallera i el Base Vilobí van haver d’esperar fins a l’última jornada, el diumenge passat.

Els seus quatre immediats perseguidors juguen la promoció amb el següent format: dues eliminatòries a partit únic (entre aquest cap de setmana i el que ve) que es juguen sempre al camp del millor classificat -vegeu emparellaments de les semifinals al requadre. En cas d’empat, hi haurà pròrroga i penals. A Tercera Catalana pugen els cinc campions i els cinc equips victoriosos de la promoció.