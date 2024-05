La UEFA confia en el nou format de Champions

El secretari general adjunt i director de Futbol de la UEFA, Giorgio Marchetti, confia «molt» que el nou format de la Lliga de Campions, Lliga Europa i Conference League, que s'estrena la pròxima temporada, portarà «beneficis en la competitivitat», encara que va reconèixer que la configuració actual del torneig no té «res dolent ni trencat».

«No hi ha res dolent ni trencat en aquesta Champions, però si volem millorar, hem de buscar potencial. Amb el nou format hi haurà moltes més interaccions, basat tot en les dades i les simulacions, empenyem per aquest format perquè hem vist que millorarà. Confiem i creiem molt en ell, hi haurà beneficis en la competitivitat», va defensar Marchetti en una trobada amb els mitjans en el museu 'Legends' de Madrid.

El director de futbol de la UEFA, acompanyat del cap de les Competicions de Clubs i Agenda de l'entitat, Tobias Hedstück, i el 'project manager' de Competicions de Clubs, Santiago Solsona, va informar que en el desenvolupament del nou format, sense la tradicional fase de grups com a gran novetat, han participat «tots els actors» afectats.

A més, va deixar clar que des del 2008 els clubs tenen veu important en la configuració de les competicions. «Comencem amb aquest nou format el 2018, ens vam adonar que necessitàvem grans canvis», va relatar Marchetti sobre quan va sorgir la idea d'introduir una lligueta en lloc de la fase de grups. Això augmentarà el nombre de partits en aquesta fase inicial, de sis a vuit, encara que creu que és «el més adequat, perquè el calendari ja està saturat».

El nou format, que ja va avançar la UEFA fa mesos i van validar els comitès de la UEFA el maig de 2022 després de processos de revisió, anàlisi i consulta, sorgeix per a acabar amb la «falta de competitivitat en la fase de grups», segons va argumentar Solsona. Per a l'entitat, «hi havia partits 'morts' i sense interès esportiu» que «preocupaven» en l'organisme «en els últims anys».

A més, creuen que el nou format podrà donar «més diversitat d'equips del mateix nivell» en aquesta primera fase de 'Lliga Única'. I respon a les peticions de diferents clubs i federacions perquè els seus equips participessin en competicions UEFA.