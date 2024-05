Aleix Espargaró anuncia que es retirarà quan acabi el Mundial de MotoGP 2024

El pilot català Aleix Espargaró (Aprilia) ha anunciat aquest dijous des del Circuit de Barcelona-Catalunya, on aquest cap de setmana es disputa el GP Catalunya de MotoGP, que es retirarà quan acabi el Mundial 2024 després de 20 temporades com a professional i amb més de 250 carreres a la categoria reina.

"Al final d'aquesta temporada em retiraré com a pilot de MotoGP, ha estat una gran carrera. Ho anuncio en un circuit molt especial per a mi, on vaig començar a córrer de petit i on l'any passat vaig culminar un somni", ha explicat davant dels mitjans a la sala de premsa del Circuit.

Després de convocar una roda de premsa especial, el de Granollers --nascut al costat del Circuit-- ha declarat que, a punt de complir 35 anys, aquest serà el seu últim Mundial de MotoGP, posant així un punt final al seu paper de 'Capitano' d'Aprilia, equip on va arribar el 2017 i al que ha fet créixer fins a dur-lo a la victòria.

Va ser al GP d'Argentina del 2022, al Circuit de Termas de Río Profundo, quan Aleix Espargaró va aconseguir la seva primera victòria en MotoGP, la primera també per a Aprilia a la categoria reina. Després vindrien dues victòries més, a Silverstone (Regne Unit) el 2023 i al 'seu' GP Catalunya del mateix any.

Malgrat que en aquest Mundial 2024 encara té coses a dir, i aspira a poder guanyar a Montmeló aquest cap de setmana mateix, de moment, Aleix Espargaró suma 326 carreres, amb 5 'poles position', 12 podis i 3 victòries entre totes les categories, en aquests 20 anys de donar gas amb el seu característic somriure.